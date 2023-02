Mexicanos no necesitan visa para Unión Europea, pero deben tramitar permiso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- La delegación de la Unión Europea (UE) informó que las personas de nacionalidad mexicana no necesitarán visa para entrar al territorio, pero sí un permiso que será habilitado en los próximos meses.

Explicó que lo que entrará en funcionamiento es el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), una autorización previa para viajar a Europa.

Este requisito aplicará para ciudadanos de más de 60 países exentos de visa, entre ellos México.

----¿Dónde se puede tramitar el permiso ETIAS?

El trámite podrá realizarse de manera online, con un costo de siete euros (alrededor de 140 pesos) y tendrá una vigencia de tres años.

Aclaró que no es necesario acudir a un consulado, ni se recolectarán datos biométricos.

----¿Cuándo entrará en vigor ETIAS?

La Unión Europea señaló que ETIAS aún no entra en operación, por lo que se puede ingresar a estos países sin este requisito.

Sin embargo, se prevé que entre en vigor en el transcurso de 2023.

Una vez que entre en operación, las personas mexicanas que deseen viajar deberán tramitar el permiso con anticipación a su viaje, así como contar con pasaporte con vigencia mínima de tres meses.