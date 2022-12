Mexicanos que trabajan en el extranjero podrán afiliarse al IMSS

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmaron un convenio para que los mexicanos que trabajan en el extranjero puedan acceder a seguridad social.

En la presentación del convenio, el director del IMSS, Zoe Robledo, destacó que este aseguramiento no incluye solamente la parte médica, sino también el retiro de la persona.

"Es la posibilidad de aspirar a un retiro que en este caso además, recuperar las semanas que hubiera trabajado algún paisano o paisana aquí en México antes de irse. Las prestaciones económicas, sociales, y otros y otras ramas de aseguramiento", explicó.

El director del IMSS dijo que esto implica una gran ventaja, ya que incorpora a sus familiares, es decir, las parejas, esposos, esposas, concubinas y concubinos, los hijos menores de 16 años y los padres cuando hay una dependencia económica que se fuera demostrar.

El aseguramiento de mexicanos en el extranjero se implementará a través de los consulados mexicanos, precisó.

Al respecto, la directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma López Castañeda señaló que en el programa piloto ya se incorporó a 981 mexicanos que trabajan en el extranjero a la seguridad social, que considerando el entorno familiar beneficia a 4 mil personas.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard advirtió que hay 11 millones de mexicanos que no tienen reconocidos sus derechos laborales en el extranjero.

"Significa que no puedes hacer una huelga, significa que no puedes viajar a México porque ya no puedes regresar, significa que no puedes tener servicios médicos, significa que te pueden correr el día que quieran, significa que tienes que trabajar más horas de las debidas, y pues esa es como una gran herida que tenemos nosotros en México; es incompatible con cualquier posición de defensa de los derechos humanos", subrayó.

Además, expuso que las personas que van a trabajar a Estados Unidos pierden su fondo de retiro, incapacidades, pensión, entre otros beneficios que ofrece la seguridad social.