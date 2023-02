México abre diálogo con Colombia y Chile sobre Alianza del Pacífico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Mediante la Secretaría de Economía, el gobierno federal abrió canales permanentes de diálogo con sus contrapartes de Colombia y Chile con el objetivo de buscar una solución en consenso para traspasar la Presidencia de la Alianza del Pacífico y reanudar los trabajos al interior de este bloque comercial.

"Si bien, bajo el orden alfabético correspondería la presidencia a Perú, dicho país en estos momentos carece de las condiciones mínimas para ejercer un liderazgo constructivo y garantizar la gobernabilidad en los trabajos de la Alianza", señaló la dependencia.

"El gobierno peruano y el bloque parlamentario que lo respalda, han escalado su hostilidad tanto contra Colombia como contra México, con lo cual, han cancelado su capacidad de convocatoria y de coordinación de los trabajos de la Alianza del Pacífico", agregó en un comunicado publicado este viernes.

Destacó que el pasado 20 de diciembre, el embajador de México fue obligado a salir en un plazo no mayor de 72 horas de Perú. En lo que respecta a Colombia, recientemente su presidente, Gustavo Petro, fue declarado persona non grata por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, aislando así a este país de la cooperación e integración que caracteriza estos tiempos progresistas en América Latina.

Estas posiciones dificultarían que México pudiera atender las convocatorias de una eventual presidencia peruana, y mucho menos que funcionarios del gobierno de México asistieran a reuniones comerciales en territorio peruano, toda vez que no se cuenta con las condiciones mínimas de protección consular y diplomática, indicó la dependencia que encabeza Raquel Buenrostro.

"Hacemos votos porque en el bloque de la Alianza del Pacífico logremos construir un consenso para retomar los trabajos en beneficio de la integración de nuestros pueblos", finalizó.