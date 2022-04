México abre vacunación masiva de refuerzo contra la covid a nivel nacional

Ciudad de México, 18 abr (EFE).- México inició este lunes con la vacunación masiva contra la covid-19 para personas mayores de 18 años ya sea de primera dosis o como refuerzos, con el fin de inmunizar a la mayor parte de la población posible y evitar una nueva ola de contagios y muertes.

Aunque todavía sin mucha afluencia, este día y hasta el próximo 30 de abril los centros de salud de la Ciudad de México abrieron sus puertas para que todo aquel que lo desee pueda acudir a inocularse.

María Flor Hernández, una mujer de 74 años, fue una de las primeras en acudir al llamado para ponerse su segunda dosis de refuerzo.

"Yo me la puse (la vacuna) por mi decisión porque dije ahorita es momento tengo que vacunarme la cuarta (dosis) para que tenga todo", dijo a Efe tras aplicarse el biológico de AstraZeneca.

El pasado 13 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este mes daría por terminada la vacunación contra la covid-19 en adultos mayores de 18 años, por lo que en las últimas dos semanas del mes iniciaría una vacunación masiva en todo el país.

Por ello, en Ciudad de México a partir de hoy, de acuerdo con autoridades, se habilitaron 187 centros de salud, de los cuales 25 son unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 45 unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 117 de la Secretaría de Salud local.

"Tenemos contemplado la aplicación de medio millón de vacunas de AstraZeneca que están dirigidas a completar los esquemas de vacunación ya sea con la segunda dosis o con los refuerzos, que es la parte más importante", dijo a medios Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

El funcionario reiteró que la vacuna está disponible para todo aquel que quiera inocularse, incluidos personas que no tienen ninguna dosis y extranjeros.

"Pueden venir de otras entidades federativas. Incluso el día de hoy (extranjeros) fueron de los primeros que se vacunaron, personas extranjeras que eran de un albergue", precisó.

ACCEDER A LA VACUNA

Juan Carlos Espinoza Tapia, de 67 años, también acudió este día a poner su segunda dosis de refuerzo, es decir, su cuarta vacuna, y consideró que el abrir los centros de salud para aplicarse el biológico fue una decisión acertada.

"Me pareció una excelente decisión qué hay un mayor número de lugares donde uno se puede vacunar", consideró.

Recordó que sus otras tres dosis tuvo que recibirlas en un centro alejado de su casa y su trabajo, por lo que celebró poder acudir a este centro y vacunarse.

"(Ahora) nos queda más cerca de nuestro domicilio, de nuestro trabajo. Además hay menos tumulto, menos filas, entonces es muy rápido, muy ágil", insistió.

Un caso similar fue el de Juan Francisco Lomas Álvarez, un trabajador del centro de salud que aprovechó la jornada para aplicarse su primer refuerzo, pues en su momento no pudo acudir a vacunarse ya que no le quedaba cerca el centro de vacunación.

"Como era en mi colonia y estaba trabajando aquí se me hizo muy complicado. Es por letra, entonces me tocaba un día entre semana y no podía faltar a mi trabajo por eso se me pasó, pero hacerlo aquí es muy práctico", admitió.

Ya con su refuerzo, Lomas Álvarez señaló sentirse más protegido pues aunque el año pasado se contagió de covid, aseguró que no tuvo afectaciones ya que contaba con la primera dosis de la vacuna.

"Me siento más seguro porque cuando me dio yo tenía una vacuna no me dio tan fuerte. Yo creo en la vacuna", dijo.

Y calificó como "buena" la decisión de que hoy la vacuna esté más al alcance "que sea en el centro de salud donde uno está trabajando es una bendición", concluyó.

México acumula más de 5.7 millones de contagios y 323,944 muertes por la covid-19, aunque las cifras de las autoridades reflejan que la pandemia suma varias semanas con una tendencia a la baja.

Tras esta campaña de abril para vacunar a mayores de 18 años, se espera que para mayo arranque la inmunización a menores de 14 años sin comorbilidades, muy demandada por padres y madres.