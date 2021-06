México, ante variante Delta ¿y tercera ola de Covid-19?

A casi 3 semanas de las elecciones 2021 hay un repunte en los casos de coronavirus o Covid-19 en México.

En el reporte de ayer de la Secretaría de Salud (Ssa) se informó que México registra un incremento nacional de coronavirus (COVID-19). Hasta ayer, se han confirmado 231 mil 847 defunciones totales por Covid-19, 342 más de las registradas el día de anterior; mientras que hubo en total 2 millones 487 mil 747 casos totales, es decir 4 mil 963 más que el martes.

En el informe técnico emitido ayer, al 23 de junio de 2021, a nivel mundial se han reportado 178 millones 837 mil 204 casos confirmados, es decir 96,106 casos nuevos y 3 millones 880 mil 450 defunciones, es decir 6, mil 990 nuevas defunciones y precisó que la tasa de letalidad global es del 2.2%.

En México, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Querétaro y Coahuila, que en conjunto conforman más de dos tercios y representan el 67% de todos los casos acumulados registrados en el país. Hasta el momento en el país hay un millón 979 mil 823 personas recuperadas.

--Semáforo verde y... amarillo por coronavirus

Previo a las elecciones, la Ciudad de México y el Estado de México, que han sido el epicentro de la pandemia por coronavirus desde el 2020, transitaron al semáforo epidemiológico verde, lo que implica una ocupación hospitalaria menor a 50% y al menos un mes con ocupación baja estable.

Con esa determinación, la SEP tomó la decisión del regreso a clases presencial voluntario en las escuelas de educación básica. Sin embargo, en la misma semana en que los niños volvieron a las aulas se presentó un caso de Covid-19 en una secundaria de Tláhuac, seguido de brotes en otros colegios.

El viernes pasado a mediodía, las autoridades de la CDMX informaron que la capital de México seguía en semáforo verde, pero para la tarde, la Ssa regresó a la ciudad gobernada por Claudia Sheinbaum a semáforo amarillo.

Al otro día y entre la confusión, las autoridades educativas anunciaron que se suspendía el regreso a clases presencial con el semáforo amarillo.

--Tercera ola por Covid-19 en México

La secretaria de Salud de Tabasco, Silvia Guillermina Roldán Fernández, reconoció que el número de casos positivos de Covid-19 durante los últimos días en Tabasco refleja indicadores para aplicar el semáforo epidemiológico rojo.

"Claro que estamos por la tercera ola (...) No falta nada para que rebasemos la segunda ola", dijo la funcionaria local.

De la llamada tercera ola se habló desde antes y por las vacaciones de Semana Santa. Una de esas voces fue el director del INER, Jorge Salas Hernández, quien en abril pasado llamó a la sociedad a entender que la pandemia no se ha acabado, que si bien han disminuido los contagios y las defunciones, el riesgo de una tercera ola es inminente si no se mantienen las medidas de prevención.

Sin embargo, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que tras el periodo vacacional de Semana Santa no se presentó en México una tercera ola de contagios por la pandemia del Covid-19 debido a las medidas que implementó el gobierno, al comportamiento de la población y a la vacunación contra el virus.

Apenas hace dos días, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ante el porcentaje de vacunación contra Covid-19 que hay en la capital, una tercera ola no tendría la misma magnitud que en las otras olas.

"Por lo menos, no en la magnitud de las que tuvimos previamente, eso es lo que se esperaría (...) Si hubiera un incremento evidentemente no tendría los impactos que tuvieron las otras olas porque una población muy importante está vacunada, casi el 50 por ciento de la población adulta de la Ciudad de México tiene al menos una vacuna", comentó.

Sin embargo, la vacunación no ha impedido que personas con el esquema completo hayan fallecido. Cuatro maestros en Guerrero y un médico en Sonora fallecieron, aun cuando tenían dos dosis del biológico.

--Variables Alfa, Gamma y Delta del virus SARS-CoV-2 ya en México

Amén de ello, la Secretaría de Salud en Baja California Sur informó que en el estado identificaron las variables Alfa, Gamma y Delta del virus SARS-CoV-2 y que hasta el momento hay cinco casos de personas contagiadas.

En conferencia de prensa, el titular de la Salud estatal, Víctor George Flores, dijo que a nivel nacional existen 108 linajes circulando, los cuales son más agresivos y complican más la atención de los pacientes.

"Son más agresivos y responden menos a los tratamientos y son más fáciles de infectar y más difíciles de combatir. En sí, son más perruchas, más agresivas para darme a entender mejor", expuso el secretario de Salud de Baja California Sur.

La OMS ha alertado sobre la peligrosidad de la variante Delta y Delta plus, que ya está presente en al menos 10 países.