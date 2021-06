"México dona vacunas que tiene y no las que sobran", asegura Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México dona las vacunas contra Covid-19 que tiene y no las que sobran.

Con ello, subrayó, se busca apoyar a naciones que no han logrado llegar siquiera al millón de personas vacunadas.

Ebrard Casaubón está en Europa en donde participó en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, del G-20, en Italia. Y este miércoles estará en visita de trabajo en Francia.

En conferencia virtual, mencionó que existe una preocupación grande porque hay países que no están teniendo acceso a vacunas, como es el caso del continente africano, en donde apenas el 2% de la población ha sido inoculada.

En América Latina y El Caribe, mencionó, también existe preocupación y es por ello que México ha donado vacunas.?"No compartimos lo que nos sobra, sino lo que tenemos disponible. Nosotros al final de esta semana llegaremos a 60 millones de vacunas y damos a países que no llegan al millón. Somos congruentes", expresó.

Cuestionado sobre la reactivación total de actividades en la frontera entre México y Estados Unidos, Ebrard reconoció que esto no ocurrirá en el futuro inmediato.

Lo que México ha propuesto, dijo, es que se revise la calidad de actividades no esenciales y poder cambiar determinaciones para permitir que se integren, a lo esencial, un mayor número de movimientos.