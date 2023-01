México, el socio incómodo por temas espinosos con EU y Canadá

A-AA+

A la par de la Cumbre de Líderes de América del Norte hay temas espinosos vigentes en materia comercial que enfrentan los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como los cuestionamientos contra la política energética mexicana, las diferencias de reglas de origen de autos con los estadounidenses o el tema de lácteos canadiense, entre otros más.

De acuerdo con los líderes del sector privado y con especialistas hay temas que señalan directamente al gobierno de México y que son por la política energética, temas ambientales y la prohibición al maíz transgénico.

Mientras que en el tema de lácteos la diferencia está entre Estados Unidos y Canadá y en el tema de las diferencias de interpretación de las reglas de origen para autos, el gobierno acusado es el estadounidense y los quejosos son Canadá y México, un tema que está por resolverse, al esperarse su resolución pública en estos días.

Piden rápida resolución de las controversias

Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial de México, el organismo estadounidense U.S. Chamber of Commerce y la Business Council of Canada hicieron un llamado a los tres líderes de Norteamérica a dar una rápida resolución de las controversias "en el marco del T-MEC/USMCA/CUSMA en materia de energía, reglas de origen del sector automotriz y cuotas arancelarias de productos lácteos".

Además de que solicitaron "a los tres gobiernos a negociar, a través del diálogo y la cooperación, la solución de otros retos actuales, como la posible prohibición del maíz modificado genéticamente, de manera que se evite que lleguen a procedimientos formales de solución de controversias".

El analista Ramses Pech aseguró que "México está empezando a ser un socio incómodo", ya que sus dos socios esperaban que fuera un aliado y parte del bloque de América del Norte que haría frente a cualquier cambio comercial, lo que no sucedió.

Añadió que México debió de impulsar más tecnología y en lugar de ello se convirtió en ensamblador, además de que el gobierno mexicano no reconoce que el T-MEC se lanzó para asegurar el futuro tecnológico, energético, de conocimiento e inversiones privadas de empresas de los diferentes países.

Sin embargo, el gobierno mexicano en lugar de impulsar la realización de negocios antepone cuestiones ideológicas y de soberanía, lo que quita la paciencia de Estados Unidos y Canadá, dijo Pech.

Temas pendientes en la agenda T-MEC

El coordinador del Laboratorio de Análisis, en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez, expuso que las acusaciones contra denegación de derechos laborales contra México no se van a terminar hasta que no se ponga en regla todos los derechos laborales.

"Son cuatro los temas en la agenda T-MEC, uno el laboral que no se va a terminar hasta que no se ponga en regla toda la cuestión de libertad sindical y derechos laborales en México, eso va a seguir...el otro es el panel de solución de controversias de reglas de origen de la industria automotriz, que dicen saldrá el 15 de enero, y que el fallo favorece a México", comentó.

"El otro que llama mucho la atención sobre política energética, cuya fase de consultas terminó el 3 de octubre de 2022 y ahora las consultas siguen fuera de calendario...habría una salida política para que no se proceda a la conformación del panel", expuso.

"Otro tema en puerta, el cuarto tema que es más espinoso que el laboral y energético es el de bioagricultura que es por la prohibición del maíz transgénico, porque es un tema político electoral de Estados Unidos porque lo agricultores de la parte central de Estados Unidos, están presionando a los dos partidos a que se eche para atrás el tema de las prohibiciones al glifosato", añadió.

Por su parte, el socio de Ansley Consultores, Roberto Zapata dijo que los principales retos en el corto y mediano son: saber si Estados Unidos acata o no la resolución del panel de reglas de origen; el ver si los socios optan por un panel contra México por la política energética y también si se inicia consultas contra el gobierno mexicano por la prohibición a la importación de maíz transgénico.

"Si México quiere realmente aprovechar su relación comercial de privilegio con EUA y CA más allá de la inercia, enviando señales positivas de política pública para maximizar las oportunidades que presentan tendencias como el nearshoring, las restricciones al flujo de tecnologías hacia China, cadenas de suministro más cortas, etc.", expuso Zapata.

Agregó que hay que mantener los aspectos e irritantes comerciales "dentro del cajón comercial" en la medida de lo posible, y evitar su politización o contaminación con temas no comerciales, para con ello facilitar la resolución técnica y entendimiento de estos.