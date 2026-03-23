México, en crisis por sarampión

Ciudad de México.- De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México es el país más afectado por el sarampión en todo el continente americano, al registrar el mayor número de contagios y muertes: 14 mil 036 casos confirmados y 35 defunciones, hasta el 20 de marzo.

En segundo lugar, con una marcada diferencia, está Estados Unidos, donde se confirmaron 3 mil 772 casos de sarampión y tres fallecimientos en el mismo periodo; es decir, México ha registrado tres veces más casos.

En este sentido, en noviembre de 2025 Canadá perdió su estatus de eliminación de sarampión por superar 5 mil contagios en un año, mientras México alcanzó 6 mil 452 casos confirmados en ese año, y en lo que va de 2026 ya superó los 7 mil.

Sin embargo, será hasta noviembre de este año cuando la Organización Panamericana de la Salud determine si México también pierde dicho estatus que obtuvo hace 30 años, en 1996.

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Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, subraya la crisis por la que atraviesa México. "México es actualmente el país más afectado de la región, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad. Entre las personas fallecidas se encuentran integrantes de comunidades indígenas", precisa.

El representante del organismo internacional refiere que en los últimos años, Estados Unidos ha sostenido coberturas por encima de 90% de ambas dosis de vacunación contra sarampión a nivel nacional, y México una cobertura de cerca de 80%, pero existen zonas donde es más baja y ello dificulta el control de los contagios.

Durante 2026, Jalisco, Chiapas y la Ciudad de México son las entidades que concentran el mayor número de casos confirmados.

De acuerdo con datos de la Ssa, se han confirmado 14 mil 036 contagios de sarampión y 35 mil 197 casos probables del 1 de enero de 2025 al 20 de marzo de 2026.

El gobierno federal fijó como meta vacunar en las próximas 10 semanas a 2.5 millones de personas por semana, para alcanzar la meta de 25 millones de vacunas.

La Secretaría de Salud (Ssa) mantiene como prioritaria la vacunación para niños de entre seis meses a 12 años que no han recibido ninguna dosis o que han pasado seis meses desde su primera aplicación.