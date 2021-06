México en lugar 19 en muertes por Covid, expone AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque son muy malas las comparaciones, México se encuentra en el lugar número 19 de 30 países, en el número de fallecimientos por Covid-19 por cada millón de habitantes.

"Son muy malas las comparaciones, pero ofreciendo disculpas a otros países, me gustaría en estos momentos decir cómo estamos en fallecidos en relación a fallecidos en el mundo, que sitio tiene México en el mundo, no es agradable para mí, pero es momento de informar porque en los medios conservadores no hay estas comparaciones, se difunde que aquí es donde tenemos el problema".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo mostró una gráfica con los 30 países con mayor tasa de defunciones por coronavirus al 14 de junio.

"Esta es una tabla de 30 países de acuerdo a los fallecidos por la pandemia México tiene el lugar 19, de 30, de fallecidos por millón de habitantes".

Señaló que en el Continente Americano nuestro país tiene menos fallecidos que en Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Estados Unidos, al igual que menos fallecidos en Italia y Reino Unido.

El presidente López Obrador dijo que México está en el noveno lugar en el número de vacunas disponibles.

De acuerdo a la Secretaría de Salud en el país se registran 230 mil 185 defunciones a causa del coronavirus.

"Me pueden decir los adversarios que fallecieron muchos, si, y nos duele, y nos sentimos por eso triste, siempre vamos a estar recordando, pero se levantó todo el Sistema de Salud y nadie se quedó sin atención médica".

Aseguró que no se puede cantar victoria y se debe mantener la guardia ya que es una enfermedad traicionera y un virus malo.