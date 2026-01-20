México entrega a EU otro paquete de 37 narcos

El Gabinete de Seguridad federal consolidó este martes una tercera entrega masiva de capos al gobierno de Estados Unidos. Al mediodía el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que con este traslado colectivo de 37 narcotraficantes ya suman 92 criminales de alto impacto enviados a territorio estadounidense.

La acción se da días después de que Donald Trump declaró que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía "miedo sobre los cárteles que están controlando México" y de que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, exigió "resultados concretos y verificables" a México.

El primer paquete de 29, con Caro Quintero, "Zetas" y cabezas del CJNG y Sinaloa

El 27 de febrero de 2025 se realizó el primer paquete de capos trasladados a Estados Unidos. Entre los capos entregados, resaltaron algunos nombres como Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA "Kiki" Camarena; así como los fundadores de "Los Zetas" Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, conocidos por sus motes Z-40 y Z-42.

Ellos fueron los primeros 29 narcotraficantes entregados, al poco tiempo del arranque del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, según lo difundido por autoridades de seguridad mexicanas y estadounidenses:

Rafael Caro Quintero "El Narco de Narcos": Reconocido por la DEA como el líder auténtico del Cártel de Guadalajara. Requerido por EU por el asesinato del agente Enrique "Kiki" Camarena.

Miguel Ángel Treviño "El Z40": Principal comandante de "Los Zetas" previo a su caída en julio de 2023. En 2007, Treviño había tomado control del corredor del tráfico de drogas y se hizo cargo de industrias ilícitas como tráfico de personas.

Omar Treviño Morales "El Z42": Se desempeñó como jefe de "Los Zetas" desde 2013, luego de que Miguel Ángel fuera detenido. En el grupo criminal, se dedicó al tráfico de personas, armas y drogas, así como extorsión y robo de hidrocarburos.

Vicente Carrillo Fuentes "Viceroy": Es hermano de Amado Carrillo Fuentes "El Señor de los Cielos", líder del Cártel de Juárez.

Antonio Oseguera Cervantes "Tony Montana": Hermano menor del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho". De acuerdo con autoridades de EU, conspiró para distribuir cocaína y metanfetamina desde enero de 1998.

José Ángel Canobbio Inzunza "El Güerito": Considerado operador financiero y de logística de seguridad de los hijos de "El Chapo" Guzmán. Está vinculado con la familia desde 2002.

Norberto Valencia González "Socialitos": Último operador del Cártel de los Beltrán Leyva, detenido en septiembre de 2023 por autoridades mexicanas. Según investigaciones, se dedicaba a blanqueo de activos para la organización criminal.

Lucio Hernández Lechuga "El Lucky": Capturado durante el sexenio de Calderón, era miembro fundador de "Los Zetas" y uno de los 37 capos más buscados durante ese sexenio.

José Alberto García Vilano "La Kena": Señalado por autoridades de seguridad como jefe de los "Ciclones" del Cártel del Golfo, relacionado con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas en 2003.

Evaristo Cruz Sánchez "El Vaquero": Líder en el Cártel del Golfo. Fue detenido en abril de 2021 y según la Plataforma Nacional de Transparencia, recibía protección del alcalde morenista de Matamoros de aquella fecha, Mario López Hernández. Previo a ser detenido, estaba dado de alta en la nómina del gobierno municipal.

Itiel Palacios García "Compa Playa": Señalado como líder regional y operador del CJNG en Oaxaca y Veracruz.

José Jesús Méndez Vargas "El Chango": Uno de los fundadores de La Familia Michoacana con el objetivo de sacar a "Los Zetas" del estado. Señalado de delitos como delincuencia organizada y portación de armamento del Ejército.

Erick Valencia Salazar "El 85": Recapturado por la Guardia Nacional en septiembre de 2022 en Jalisco. Es señalado por EU como fundador del CJNG y cuenta con acusaciones de tráfico de narcóticos entre 2003 y 2008.

Alfredo Rangel Buendía "Chicles": Señalado como objetivo prioritario por su cercanía con el "Z40" como su comisionado.

Rodolfo López Ibarra "El Nito": Señalado como presunto jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva. Durante su detención en diciembre de 2016, ofreció 500 mil dólares para comprar su libertad.

Carlos Algredo Vázquez: Señalado por la DEA por conspiración junto al CJNG en la fabricación y distribución de metanfetaminas para su venta en Estados Unidos.

Carlos Alberto Monsiváis Treviño "La Bola": Considerado el segundo hombre más importante del Cártel del Noreste y sobrino de los hermanos "Z40" y "Z42".

Jesús Humberto Limón López "Chubeto": Presunto jefe de "Los Cazadores". Fue detenido por fuerzas federales en noviembre de 2021. Según autoridades, operaba para "Los Chapitos" como aliado de Jesús, Alfredo, Ovidio e Iván Archibaldo Guzmán.

José Guadalupe Tapia Quintero "Lupe": Identificado como el principal operador logístico de Ismael "El Mayo" Zambada para el paso de drogas a Estados Unidos.

Inés Enrique Torres Acosta "El Kiki": Acusado de transportar marihuana y metanfetamina. Señalado como jefe de seguridad de "El Mayo".

José Bibiano Cabrera Cabrera "El Durango": Formaba parte del brazo armado del Cártel del Pacífico. Fue señalado como jefe de sicarios de la "Gente Nueva de los Salazar".

Héctor Eduardo Infante: Considerado un narcotraficante que operaba para la célula "Los Rusos" del Cártel de Sinaloa. Fue detenido en julio de 2022.

José Rodolfo Villareal Hernández "El Gato": Considerado operador del Cártel de los Beltrán Leyva en Nuevo León. Se le relaciona con una supuesta conspiración para el asesinato del abogado Juan Jesús Guerrero Chapa en mayo de 2013, en Southlake, Texas.

Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. M: Homicidio.

Ramiro Pérez Moreno "El Rama", líder regional del cártel "Los Zetas". M: Tráfico de drogas.

Jesús Alberto Galaviz Vega "Z13" era jefe regional de "Los Zetas" en Coahuila y Tamaulipas.

Andrew Clark "El Dictador" fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico. Motivo (M): Tráfico de Drogas y Homicidio.

Luis Gerardo Méndez Estevane "El Tío", Perteneció al grupo delictivo "Los Aztecas", brazo armado de "La Línea", actualmente "La Empresa".

Miguel Ángel Rodríguez Díaz "Alfa Metro", líder regional del cártel "Los Zetas" con zona de operación en la zona norte de Coahuila.

El segundo paquete de 26 capos, con "La Tuta", "Cuini" y amigos de "El Chapo" Guzmán

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un listado con los nombres completos de los 26 capos entregados por el Gobierno Federal de México en la segunda entrega, ocurrida el pasado 12 de agosto de 2025.

EU destacó perfiles criminales de alto impacto como Abigael González "Cuini" líder de "Los Cuinis"; Servando Gómez "La Tuta", líder de la Familia Michoacana y "El Chavo Félix", familiar de Ismael Zambada.

Enrique Arballo Talamantes

Benito Barrios Maldonado

Luis Raúl Castro Valenzuela "Chacho", miembro del Cártel de Sinaloa, acusado de secuestrar y tener como rehén a un ciudadano de EU.

Francisco Chávez

Abdul Karim Conteh. Presunto líder de una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente miles de migrantes a EU.

Baldomero Fernández Beltrán

Ismael Enrique Fernández Vázquez

Abigael González Valencia "Cuini", líder de "Los Cuinis", cártel de droga responsable del tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos.

Leobardo García Corrales. Figura importante del Cártel de Sinaloa y amigo y socio cercano de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

José Carlos Guzmán Bernal

Antón Petrov Kulkin

Roberto Omar López

José Francisco Mendoza Gómez

Hernán Domingo Ojeda López

Daniel Pérez Rojas

Juan Carlos Sánchez Gaytán

David Fernando Vásquez Bejarano

José Antonio Vivanco Hernández

Mauro Alberto Núñez Ojeda

Juan Carlos Félix Gastélum "El Chavo Félix", líder de célula en el Cártel de Sinaloa y familiar de Ismael "El Mayo" Zambada.

Jesús Guzmán Castro

Pablo Edwin Huerta Nuño "Flaquito", considerado violento capo de Tijuana que "ha operado con impunidad en los últimos 15 años".

Servando Gómez Martínez "La Tuta": Último líder del extinto grupo "Los Caballeros Templarios" y líder de La Familia Michoacana.

Kevin Gil Acosta. Según EU, lideraba el aparato de seguridad de "Los Chapitos".

Roberto Salazar, buscado en relación con la muerte del agente del sheriff del condado de Los Ángeles, Juan Escalante, quien fue asesinado en 2008.

Martín Zazueta Pérez. Según EU, lideraba el aparato de seguridad de "Los Chapitos".

La tercera entrega de criminales, la más grande hasta ahora con 37 capos

Omar García Harfuch detalló en sus redes sociales este martes que el traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, "con pleno respeto a la soberanía".

Además, informó que a solicitud del Departamento de Justicia de EU se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte para estos capos.

Entre los peces gordos de esta entrega, sobresale Abraham Oseguera Cervantes "Don Rodo", hermano de "El Mencho"; así como Daniel Alfredo Blanco Joo, operador del Cártel del Pacífico. Estos son los nombres conocidos de la tercera entrega hasta el momento:

Ricardo González Sauceda "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Pedro Inzunza Noriega "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva.

Juan Pablo Batidas Erenas "Payo Zurita", operador logístico de los Beltrán Leyva y colaborador de "El Chapo Isidro".

Armando Gómez Núñez "Delta1", líder de "Los Deltas" y perteneciente al CJNG.

Daniel Alfredo Blando Joo "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a EU y objetivo prioritario del FBI.

Abraham Oseguera Cervantes "Don Rodo", hermano del líder del CJNG, Nemesio Oseguera "El Mencho".

Ricardo Cortez Mateos, "El Billetón"

Fidel Félix Ochoa, "Don Fido"

Óscar Eduardo Hernández, alias "El O"

Luis Alonso Navarro Quezada "El Pez"

Eliezer David Seas Centeño, alias "El Picho" o "El Cerebro"

Juan Pedro Saldívar Farías, alias "El Z-27" o "El Orejón"

Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias "El Químico"

Jair Francisco Patrón Tobías, alias "El H4" o "Crixus"

Guillermo Isaias Pérez Parra

Manuel Ignacio Correa alias "El Argentino"