México envía ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum
Sheinbaum reiteró el rechazo de México al bloqueo económico a Cuba y pidió apoyo de la ONU.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes zarpará otro barco
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con ayuda humanitaria a Cuba, e indicó que su gobierno analiza diversas opciones para poder enviar petróleo a la isla, sin que esto implique sanciones por parte de Estados Unidos.
La jefa del Ejecutivo federal destacó en conferencia de prensa matutina que ya haya negaciones entre Estados Unidos y Cuba, y señaló que México está siempre ayudando a buscar mecanismos para evitar cualquier conflicto.
"Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar, pues, cualquier conflicto.
"Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla, al pueblo cubano y vamos a enviar ayuda humanitaria sí es necesario", dijo.
En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también debería enviar ayuda humanitaria a Cuba.
Reiteró que el Gobierno de México rechaza al bloqueo económico que hay sobre la isla desde la década de los 60.
"Esa siempre va a ser nuestra posición frente a Cuba, y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos, y Cuba lo sabe, y vamos a seguir enviando ayuda humanitaria.
"Y estamos buscando también que pudiera llegar combustible sin afectar a México, como ayuda humanitaria o incluso con apoyos comerciales", mencionó.
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