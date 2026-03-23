logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México envía ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

Sheinbaum reiteró el rechazo de México al bloqueo económico a Cuba y pidió apoyo de la ONU.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 12:58 p.m.
A
México envía ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
informó que este lunes zarpará otro barco

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


con ayuda humanitaria a Cuba, e indicó que su gobierno analiza diversas opciones para poder enviar petróleo a la isla, sin que esto implique sanciones por parte de Estados Unidos.
La jefa del Ejecutivo federal destacó en conferencia de prensa matutina que ya haya negaciones entre Estados Unidos y Cuba, y señaló que México está siempre ayudando a buscar mecanismos para evitar cualquier conflicto.
"Es público que ellos tienen conversaciones, Estados Unidos y Cuba, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar, pues, cualquier conflicto.
"Hoy parte otro barco de ayuda humanitaria de México a la isla, al pueblo cubano y vamos a enviar ayuda humanitaria sí es necesario", dijo.
En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también debería enviar ayuda humanitaria a Cuba.
Reiteró que el Gobierno de México rechaza al bloqueo económico que hay sobre la isla desde la década de los 60.
"Esa siempre va a ser nuestra posición frente a Cuba, y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos, y Cuba lo sabe, y vamos a seguir enviando ayuda humanitaria.
"Y estamos buscando también que pudiera llegar combustible sin afectar a México, como ayuda humanitaria o incluso con apoyos comerciales", mencionó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México envía ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum
México envía ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

México envía ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

SLP

El Universal

Sheinbaum reiteró el rechazo de México al bloqueo económico a Cuba y pidió apoyo de la ONU.

Calendario SEP 2025-2026: ¿habrá clases el viernes 27 de marzo?
Calendario SEP 2025-2026: ¿habrá clases el viernes 27 de marzo?

Calendario SEP 2025-2026: ¿habrá clases el viernes 27 de marzo?

SLP

El Universal

México, octavo con más obesidad infantil en 2025
México, octavo con más obesidad infantil en 2025

México, octavo con más obesidad infantil en 2025

SLP

El Universal

Más de 9 millones de jóvenes de 10 a 19 años presentan sobrepeso

PRI recuerda a Luis Donaldo Colosio a 32 años de su asesinato
PRI recuerda a Luis Donaldo Colosio a 32 años de su asesinato

PRI recuerda a Luis Donaldo Colosio a 32 años de su asesinato

SLP

El Universal

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, destacó el compromiso y valentía de Colosio para transformar al partido y al país.