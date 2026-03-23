México envía ayuda humanitaria a Cuba: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

informó que este lunes

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con, e indicó que sudiversas opciones para podera la isla, sin que esto implique sanciones por parte de Estados Unidos.Lafederal destacó en conferencia de prensa matutina que ya haya negaciones entre, y señaló que México está siempre ayudando apara evitar cualquier conflicto."Es público que ellos tienen conversaciones,, buscando siempre una solución pacífica. Y nosotros hablamos con el gobierno de Cuba y hablamos con el gobierno de Estados Unidos, buscando los mecanismos para que sepan que México está ahí siempre presente para evitar, pues, cualquier conflicto."Hoy partedede México a la isla, aly vamos a enviarsí es necesario", dijo.En, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la(ONU) también debería enviarReiteró que elrechaza al bloqueo económico que hay sobre la isla desde la década de los 60."Esa siempre va a ser nuestra, y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos, y Cuba lo sabe, y vamos a seguir enviando"Y estamos buscando también que pudiera llegarsin afectar a México, comoo incluso con", mencionó.