"México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el gobierno de México seguirá con el envío de ayuda humanitaria para Cuba, "y otras solicitudes" que hizo la administración de Miguel Díaz-Canel.

"Por lo pronto no vamos a enviar combustible", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal volvió a externar que no está de acuerdo con la imposición de aranceles que anunció el mandatario estadounidense Donald Trump a países que provean petróleo a la isla.

Sheinbaum insistió en que México dejó de vender crudo a Cuba para la protección de nuestro país. "Consideramos la autodeterminación de los pueblos", reiteró.

Además, mencionó que el propio pueblo cubano es el que debe decidir cómo se gobierna: "No debe haber intromisión ni injerencia de nadie más, y en todo caso, si se solicita el apoyo de algún gobierno, pues entonces se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe".