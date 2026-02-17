logo pulso
"México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba"

Sheinbaum criticó la imposición de aranceles de Estados Unidos a Cuba.

Por El Universal

Febrero 17, 2026 10:41 a.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo / El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo / El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el gobierno de México seguirá con el envío de ayuda humanitaria para Cuba, "y otras solicitudes" que hizo la administración de Miguel Díaz-Canel.

"Por lo pronto no vamos a enviar combustible", dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal volvió a externar que no está de acuerdo con la imposición de aranceles que anunció el mandatario estadounidense Donald Trump a países que provean petróleo a la isla.

Sheinbaum insistió en que México dejó de vender crudo a Cuba para la protección de nuestro país. "Consideramos la autodeterminación de los pueblos", reiteró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, mencionó que el propio pueblo cubano es el que debe decidir cómo se gobierna: "No debe haber intromisión ni injerencia de nadie más, y en todo caso, si se solicita el apoyo de algún gobierno, pues entonces se puede participar dentro de todo el esquema diplomático multilateral que existe".

Cuba pospone su Festival del Habano

La Habana, Cuba.- El emblemático Festival del Habano, uno de los foros más importantes del sector a nivel mundial de los afamados puros cubanos, fue pospuesto debido a la tensa situación energética de...

"México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba"

Sheinbaum criticó la imposición de aranceles de Estados Unidos a Cuba.

Reforzarán vacunación contra sarampión en 11 estados

Eduardo Clark detalló que la meta es acelerar la aplicación de dosis hasta alcanzar 2.5 millones

Mañana inicia la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza

La imposición de ceniza simboliza arrepentimiento y reflexión; es día de ayuno y abstinencia para los católicos

Moches, sello de Arriaga

Trabajadores de la SEP acusan al exfuncionario de malos tratos