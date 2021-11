México es el país que más invierte en reforestación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a sus adversarios, "cuando hablan que somos provincianos" por no asistir a la Cumbre de Cambio Climático a Glasgow, Escocia, que orgullosamente es de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, y sabe la importancia que tiene sembrar árboles.

"Podemos contestarles a nuestros adversarios, cuando hablan que somos provincianos o porque no voy a las cumbres del clima y para el combate del cambio climático, con mucho orgullo lo digo: soy de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, pero por ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, sé la importancia que tiene sembrar árboles".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que también es signo de orgullo el decir que México es el país del mundo que más invierte en reforestación por medio del programa Sembrando Vida.

"Puedo decir con orgullo, porque ¿quién nos puede rebatir?, que México es el país del mundo que más invierte en reforestación, ¿qué país está invirtiendo mil 300 millones de dólares al año para sembrar mil 100 millones de árboles?".

El titular del Ejecutivo dijo que no fue a la Cumbre de Cambio Climático COP26, pero estuvo representado por el canciller Marcelo Ebrard que hizo un buen trabajo.

"Lo hizo muy bien, pero nosotros estamos trabajando para heredar a nuestros hijos un país con agua, oxígeno, con un medio ambiente saludable, es un modelo completamente distinto en todo".