México es partidario de que no haya invasiones: AMLO sobre conflicto Rusia-Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante el conflicto entre Rusia y Ucrania la posición de México es que no haya invasiones, que se apueste por el diálogo y la paz, siguiendo la política exterior de no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal destacó que esta posición ya fue fijada en el Consejo de Seguridad de la ONU por medio de Juan Ramón de la Fuente, embajador de México, ante ese organismo y que coincidió con la que dio a conocer el secretario general de la ONU, António Guterres.

"Está pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores y también en el Consejo de Seguridad de la ONU ya México fijó su postura.

"Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido, eso fue lo que planteó nuestro representante en Naciones Unidas, que coincide con lo que dio a conocer el secretario general de las Naciones Unidas. Esa es nuestra postura: no intervención y autodeterminación de los pueblos", dijo.

"Andan de metiches"

En Palacio Nacional, el Mandatario federal exhortó a que las naciones hegemónicas actúen de manera responsable y se abandone la costumbre del intervencionismo y de invasiones, pues criticó que "a veces se les olvida y andan de metiches".

"Lo que sí no queremos pues es que haya conflictos. Nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas, y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones, y que siempre se haga valer el principio juarista, de que, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. A veces se les olvida a gobernantes del extranjero y andan de metiches", comentó.