"México es un desastre", no hay rumbo de instituciones: Arquidiócesis

En la primera misa dominical de este año, el monseñor Carlos Samaniego, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, alertó que "México es un desastre", pues no hay quien marque el rumbo de las instituciones y se realizan propuestas de "fundamentalismos so pretexto de democracia".

Durante el sermón de la eucaristía, celebrada en la Basílica de Guadalupe, Samaniego habló sobre la festividad de Los Reyes Magos de oriente, quienes siguieron la estrella de Belén para llegar a donde nació el niño Jesús y adorarlo; en el marco de la celebración de ese acontecimiento en la fe católica.

En ese sentido, explicó que "México es un desastre, que se refiere a la falta de astro. Desastre es no tener una guía, una ilusión, un sueño. Una estrella guía al marinero para tener buen puerto, y hay veces que no tenemos en las familias, en las instituciones, esa estrella que guíe nuestros pasos".

El obispo auxiliar criticó las iniciativas que, desde el Congreso de la Unión, se han impulsado para despenalizar el aborto, en búsqueda de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, argumentando -dijo- "sus propias verdades", y que, "como el rey Herodes, buscan matar al niño".

"Hay instituciones que andan buscando matar a los niños con el tema del aborto, hay familias que quieren matar al niño. En los abortorios llevan, los papás o aquel que es el novio, a las hijas, las acompañan; porque tampoco pueden ir solas. Una sociedad, un país, una nación que mata a sus niños, no tiene futuro", expresó el obispo.