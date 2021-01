México, espera que EU no apele decisión de no extraditar a Assange: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería un acto humanitario de grandes dimensiones si se le otorga el indulto a Julian Assange, fundador de Wikileaks, e informó que el gobierno mexicano, quien le ofreció asilo político y buscará su indulto, está en espera de si el gobierno de Estados Unidos apela la decisión de Reino Unido de no extraditarlo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo reiteró el ofrecimiento de otorgarle asilo político y de buscar el indulto al periodista australiano que difundió hace una década miles de documentos clasificados por lo que Estados Unidos busca extraditarlo para juzgarlo por diversos delitos.

"Sería un acto humanitario de grandes dimensiones si se le otorga el indulto. Ya nosotros hicimos una propuesta, estamos esperando que se concluya el proceso, lo que se sabe, aunque todavía no es definitivo es que el gobierno de Estados Unidos puede apelar al fallo del juzgado de Reino Unido que no concede la extradición, entonces hay que esperar. Sabemos que en el Reino Unido no hay denuncias en contra de Assange, de modo que al quedar en firme la resolución de la juez tendría que dejarlo en libertad en el Reino Unido, pero todavía falta ver la apelación.

"De todas maneras nosotros estamos pendientes y si estamos haciendo algunas gestiones con ese propósito de qué se decide, y eso tiene que ver con Assange, ver sus familiares, abogados y con las autoridades del Reino Unido, nosotros estamos dispuestos a ofrecer asilo si así se determina", reiteró.

En Palacio Nacional el mandatario manifestó que confía que el gobierno de Estados Unidos no apele la decisión de la justicia de Reino Unido y se pueda otorgar la libertad a Assange por considerar de que se trata de un asunto en defensa de sus derechos fundamentales.

"El principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y él está en una situación delicada de salud y no podría soportar más tiempo en la cárcel, entonces sí sería un acto humanitario de grandes dimensiones si se le otorga el indulto y por eso la actitud de nuestro gobierno de México", dijo.