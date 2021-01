México generó 583 artículos científicos sobre Covid: OCDE

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2020, en México se generaron 583 artículos científicos sobre el Covid-19, lo que ubicó al país en el sitio 29 de 30 países que crearon textos del tema, mostró un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El documento "OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021": Times of Crisis and Opportunity, arrojó que en el periodo referido se crearon 74 mil 115 documentos y el top 30 de países en desarrollo de información sobre el virus lo lideró Estados Unidos, con 26 mil 716.

Dentro del listado también se encuentra Brasil en el sitio 11, con 2 mil 196 documentos científicos elaborados que se relacionan con el Covid-19. Otros países de América Latina estuvieron por debajo de las 500 publicaciones como Colombia, con 379; Argentina, 334; Chile, 288; Perú, 236; Uruguay, 34, y Costa Rica, con 29 documentos científicos.

A pesar de los más de 74 mil artículos científicos generados a nivel mundial, el organismo internacional advirtió que todavía es difícil evaluar si valió la pena que se destinara inversión pública a la producción científica, además de que se desconoce el impacto que tendrá informar sobre soluciones, considerando los múltiples problemas derivados de la pandemia.

La OCDE mencionó que la crisis económica emergente puede desencadenar importantes recortes en los presupuestos públicos de investigación, dejando sin trabajo a miles de trabajadores y reduciendo la capacidad de investigación durante muchos años.

Por otra parte, subrayó que uno de los temas que expuso la pandemia por Covid-19 es la precaria situación laboral de muchos investigadores del ámbito académico.

Una encuesta del organismo del año pasado encontró que la pandemia tiene efectos perjudiciales en la seguridad laboral y las oportunidades profesionales en la ciencia, así como en el financiamiento de la investigación.

México es el último de la OCDE en la proporción de personas con nivel de doctorado de la población entre 25 y 64 años, donde el porcentaje es de 0.08% del total de los mexicanos.