México indemnizará a familiares de migrantes asesinados en Camargo

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró que el Estado mexicano entregará una compensación económica a los familiares de los migrantes guatemaltecos que fueron asesinados el pasado mes de enero en Camargo, Tamaulipas.

En una reunión de trabajo con Mario Bucaro Flores, embajador de Guatemala en México, y diputados de ese país, el subsecretario aseveró que la entrega de los recursos es parte de la reparación del daño y no tiene el objetivo de ponerle precio a la vida humana, sino que es una medida de mitigación que ayudará a las familias a rehacer un proyecto de vida.

Encinas Rodríguez agregó que se dará un trato digno a los cuerpos de los migrantes para regresarlos a su país y que sus familias puedan ejercer su duelo.

"El compromiso es que se haga justicia, que se castigue a los responsables y se les dé esa satisfacción a los familiares de que la tragedia por la que han atravesado encontró a los responsables y éstos sean castigados", dijo Alejandro Encinas.

El pasado 22 de enero, en el municipio de Camargo, 19 personas incineradas fueron encontradas dentro de una camioneta. El Instituto Nacional de Migración (INM) cesó a ocho de sus funcionarios por su presunta responsabilidad en el crimen y la fiscalía de Tamaulipas logró la detención de 12 policías sospechosos.

Durante la reunión entre funcionarios guatemaltecos y mexicanos se llegó al acuerdo de que se trabajará en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para establecer mecanismos de seguimiento a las denuncias de personas migrantes desaparecidas.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también participó en el encuentro y resaltó que no se va revictimizar ni a poner el riesgo a los familiares de las víctimas, sino que se irá a fondo en la investigación y castigo a los responsables para que este tipo de situaciones no se repitan.