México mantendrá sus puertas abiertas a quienes busquen refugio: Encinas

México mantendrá sus puertas abiertas a quienes busquen refugio y asilo en su territorio, como lo hizo en los momentos más graves de la pandemia, para que aquellas personas que buscan una oportunidad, paz y tranquilidad en nuestro país la encuentren, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.

En la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, Encinas señaló que México se ha convertido en un país de destino para quienes huyen de la violencia delictiva, la persecución política, la pobreza, los desastres naturales y el cambio climático en sus lugares de origen.

Dijo que "es una responsabilidad del Estado mexicano y la vamos a cumplir; no solamente como una obligación legal sino como una convicción humanitaria y de defensa de los derechos humanos".

Alejandro Encinas destacó que México ha alcanzado cifra récord registrada en los años anteriores, ya que en 2021 rebasará las 50 mil solicitudes de refugio de nacionalidades muy diversas, ya no solo de Guatemala, Honduras y El Salvador, sino que hay datos crecientes de otros países como Haití, Nicaragua, Venezuela y Colombia.

"Esto da cuenta no solo de la profunda tragedia humanitaria que ha representado la pandemia, sino también la establemente las afectaciones a los derechos de muchas personas que se vieron obligadas a salir de su país, ya sea por la violencia delictiva, por la persecución política, por los desastres naturales, por el cambio climático, pero también derivado de la pobreza, marginación y las faltas de oportunidades", subrayó.

El subsecretario de Gobernación llamó a celebrar el Día del Refugiado "refrendando nuestro compromiso con sus derechos humanos y garantizar siempre el derecho al asilo, al refugio, a la protección internacional que se merecen todas las personas".