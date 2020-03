México mantiene fase 1, pese a reporte de contagio local de OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este lunes que México se encuentra en etapa de transmisión local de coronavirus Covid-19. Sin embargo, en conferencia de prensa por la tarde el doctor Hugo López Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, descartó que el país se encuentre ya en etapa dos de las tres contempladas.

De acuerdo con el reporte de situación número 63 de la OMS, México no tiene sólo casos importados sino que ya existe una transmisión local.

La información difundida por la OMS tiene un corte a las 10:00 horas del centro de Europa, 15:00 horas del centro de México.

De acuerdo con este informe, reportado por las autoridades mexicanas a la OMS, el número de casos confirmados era de 251 y dos decesos.

La clasificación de transmisión en México se establece ya como “transmisión local”. En su informe de la víspera , la OMS tenía a México como tipo de transmisión "sólo con casos importados".

Durante la conferencia de las 19:00 desde Palacio Nacional, López-Gatell actualizó los contagios a 367, y cuatro muertos.

En cinco de los 367 casos confirmados por Covid-19, la SSA detectó que no se han podido encontrar antecedentes identificables de importación.

"Se trata de una señal muy temprana pero característica de la Fase 2", dijo López-Gatell aunque refirió que el país no entra aún en ese escenario, pese a que ya ha realizado acciones características de la Fase 2, como la suspensión de clases.

Afirmó además que el reporte de la OMS cataloga sólo dos tipos de contagios, los importados y los locales.

Aseguró que no se trata de que un número cambie el escenario, sino que el cambio de fase es algo gradual.