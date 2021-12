México necesita instituciones más resilientes: Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Al confiar en que la parte más aguda de la pandemia quede atrás, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, dijo que frente a nuevos retos se requiere crear instituciones más resilientes y una economía y sistema financiero que se adapten a los ajustes.

"Seguir abonando en el camino de la resiliencia siento que es clave, y en ese sentido, creo que es una de las lecciones, no es tanto lo más importante si va haber otro reto asociado a una cepa o no, porque podrá haber otro reto o algo que no prevemos hoy en día, lo importante es crear instituciones resilientes y que sepan resistir los diferentes choques a los que estamos sujetos", manifestó.

Durante la presentación del reporte de Estabilidad Financiera 2021, dijo que es indispensable que como sociedad, como economía y sistema financiero, seamos cada vez más resilientes.

Estableció que si bien no estamos exentos de otros retos, de nuevas cepas de Covid-19 y nuevos brotes de contagio, que estos de alguna manera u otra con los instrumentos que contamos, podamos mitigarlos, esperamos que ese sea el caso.

Todo lo anterior, consideró, refuerza la importancia en la diferencia entre algo que es sólido y algo que es resiliente; algo que es robusto y algo que sabe ajustarse a los retos.

"Hay choques insospechados como fue la pandemia, necesitamos incrementar nuestra capacidad de ajuste, de adaptarnos a un entorno cambiante sin que nos implique una afectación que sea verdaderamente crítica", indicó.

Como ejemplo, mencionó lo que hemos pasado los últimos 18 meses con un choque completamente inesperado que se podría haber tenido en el radar.

Pero hizo ver que no se tenía la materialidad de su implicación, la velocidad de contagio, lo generalizado que fue y que implicó a toda la economía mundial en particular a los sistemas financieros. Díaz de León llama a preservar la estabilidad

Al hacer un balance de la situación del sistema financiero durante el 2021, destacó que enfrentó la pandemia en mejores condiciones, por lo que hizo un llamado a preservar la estabilidad.

"Creo que tenemos un sistema financiero que es un elemento de la fortaleza de la economía mexicana; es importante preservarlo", afirmó.

Señaló que el sistema financiero hoy en día es el resultado de muchos años de esfuerzo, de regulación, de buscar que la intermediación sea sobre bases seguras. "El sistema financiero está en su mejor condición de muchas décadas para enfrentar la adversidad que pueda surgir; el Covid es un buen ejemplo y creo que la resiliencia que ha demostrado, muestra que está en una buena situación", aseguró.