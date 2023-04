México necesita nueva política migratoria: Jorge Romero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, señaló que las políticas migratorias actuales fueron las causantes de la muerte de las personas extranjeras que fallecieron en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Agregó que los países centroamericanos, de donde eran originarias las personas migrantes, tienen derecho de reclamar justicia a las autoridades mexicanas.

"Gobiernos como el de El Salvador ya condenaron las muertes de los migrantes en Ciudad Juárez y piden castigo a los responsables. Como dijimos la semana pasada: NO MURIERON, LOS MATARON; no son cifras, son personas", escribió en sus redes sociales Romero Herrera.

Afirmó que su bancada está dispuesta a coadyuvar con los otros grupos parlamentarios para reformar la ley y crear otra política migratoria para el país.

"Las y los diputados del PAN tenemos toda la disposición para construir una política migratoria verdaderamente humana y con respeto a la dignidad de todas las personas", expuso.

Por la mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que El Salvador, Guatemala, Venezuela y Colombia tienen razón en pedir la renuncia de autoridades migratorias mexicanas por la muerte de 40 migrantes.

"Nosotros estamos en comunicación con ellos (países de Centroamérica) para ayudar, como lo dije desde el primer día, no habrá impunidad se va a castigar a los responsables", comentó, en Palacio Nacional.