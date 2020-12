México no cambia posición respecto a una felicitación a Biden: SRE

El gobierno de México no ha cambiado posición respecto a una eventual felicitación a Joe Biden y Kamala Harris, antes de que exista un pronunciamiento oficial de la autoridad en Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes de Relaciones Exteriores, el gobierno mexicano aún espera que el proceso electoral en la Unión Americana concluya legalmente, para entonces pronunciarse.

"No ha cambiado la posición (del gobierno de México)", dijo una fuente diplomática.

El gobierno mexicano decidió no felicitar a Joe Biden, quien es virtual Presidente en electo en Estados Unidos, bajo el argumento de que hacerlo respondería a una intromisión en los asuntos internos del vecino país del norte.

Se prevé que el 14 de diciembre próximo el Colegio Electoral votará para declarar ganadora la fórmula Biden-Harris.

Una vez que exista una declaración oficial de la autoridad electoral estadounidense, el gobierno mexicano estará en condición de emitir la felicitación.

La nueva administración, en Estados Unidos, deberá tomar posesión de su cargo el 20 de enero próximo.