México no debe tener desencuentros con EU, dice Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no debe generar condiciones de desencuentro con Estados Unidos y menos alejarse de ese país en estos momentos de dificultad económica y en medio de una emergencia sanitaria provocada por la pandemia por Covid-19.

Entrevistado en la Cámara alta, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se refirió a las recientes visitas a México de los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel y Venezuela, Nicolás Maduro.

Indicó que el gobierno mexicano hizo lo correcto "con esta gran convocatoria de países de América Latina", en el marco de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), "pues México está encabezando un gran esfuerzo en esta parte del continente".

Sin embargo, remarcó que no hay que pelear con nadie y mucho menos distanciarse de Estados Unidos. "Nosotros creemos que no nos debemos de alejar de Estados Unidos y menos en estos momentos de dificultad económica y de la presencia de una emergencia sanitaria inédita. Creo que la buena vecindad se debe de mantener y los principios de la política exterior se deben de mantener".

Monreal Ávila sostuvo que a nadie debe extrañar la postura de defensa de Cuba que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es la misma que ha sostenido desde que era dirigente político, precandidato y candidato a la Presidencia de la República, ya que él siempre ha generado un pensamiento de vida democrática y de libertad en la autodeterminación de los pueblos.

El senador morenista insistió en que no hay que generar desencuentros con Estados Unidos.

"Estoy de acuerdo en que no debemos de generar condiciones de encuentro o desencuentro con Estados Unidos, creo que nuestra relación principal por nuestra sociedad comercial, por los millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, por la historia, debemos de mantener una relación armoniosa con Estados Unidos, no de subordinación, pero sí de un equilibrio institucional y de una armonía política que no altere nuestra relación".

El coordinador de Morena subrayó que las visitas de los presidentes de Cuba y Venezuela a México serán analizadas con el canciller Marcelo Ebrard, cuando comparezca la próxima semana ante el Pleno del Senado de la República.