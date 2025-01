México no es colonia de nadie: Claudia

Chinantla, Pue.- A unas horas de que Donald Trump rinda protesta como presidente de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno defenderá a los connacionales en ese país, y que México no es colonia ni protectorado de nadie.

Durante la entrega de tarjetas de las Pensiones de Bienestar en Chinantla, Sheinbaum Pardo recalcó que el gobierno estadounidense sabe que no podría avanzar su economía sin los paisanos y tampoco llegaría comida a las mesas de Estados Unidos ante la amenaza de una deportación masiva.

“Que se oiga bien, que se oiga lejos, México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie, México es un país libre, independiente y soberano, y siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a nuestra patria (...) Somos un gran país, somos un gran pueblo y por eso nuestro gobierno siempre estará cerca del pueblo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, expresó.

Al destacar el envío de remesas y preguntar a mano alzada quién tiene familia en Estados Unidos, incluyéndose ella, la Presidenta destacó la presencia de más de 30 millones de mexicanos en territorio estadounidense; agregó que los connacionales envían sólo 20% de lo que ganan, mientras que 80% se queda allá.

“¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos? Por eso le decimos Puebla York, porque allá trabajan en los servicios, en la construcción, sacan adelante también la economía de allá. Fíjense, siete de cada 10 trabajadores del campo de Estados Unidos son mexicanos. ¿A poco tendrían comida en la mesa los estadounidenses si no fuera por los mexicanos?”, insistió la titular del Ejecutivo federal.

Calificó a los connacionales en Estados Unidos como buenos trabajadores que aportan a la economía de ese país: “En este periodo nuevo que llega mañana con el presidente Trump, primero vamos a defender a los mexicanos allá. Los consulados ya tienen más abogados para apoyarles”.

Refirió que si deciden regresar a nuestro país, serán bien recibidos con los brazos abiertos.

Recordó que con Trump ha tenido conversaciones e incluso hablaron sobre el fentanilo, la droga sintética que, dijo, “no es el principal” problema de México porque hay valores familiares.

Sheinbaum Pardo enfatizó que habrá un buen entendimiento con el gobierno del republicano, como se dio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La Mandataria federal aprovechó el evento para decir que este 2025 va a quedar marcado en la historia de México, porque se elegirá por voto popular al Poder Judicial.