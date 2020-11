"México no es pelele", afirma AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México no es colonia "ni pelele" de ningún gobierno extranjero, por lo que descartó represalias por no reconocer a Joe Biden como virtual presidente electo de EU.

Insistió en que sería irresponsable e intervencionista pronunciarse en favor de cualquiera de los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos, cuando las autoridades de ese país no han dado a conocer de manera oficial al ganador.

"¿Cómo, de manera irresponsable, vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde, eso es intervencionismo. Que si no reconocemos, van a haber represalias... No, no tiene por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios; además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero".

Por su parte, los diez gobernadores agrupados en la Alianza Federalista decidieron adelantarse al presidente Andrés Manuel López Obrador y reconocieron el triunfo electoral de Joe Biden y de Kamala Harris, como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, respectivamente, y entregaron una carta en su casa de transición para felicitarlos por el triunfo.