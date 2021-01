México no quiere iniciar la relación con Biden con pleito comercial

México firmó el T-MEC porque desea cumplir con los compromisos que se adquirieron y no pretende iniciar un "pleito" comercial con la nueva administración de Estados Unidos, indicó la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.

Consideró que la carta que enviaron funcionarios de la administración estadounidense de Donald Trump hace unos días para mostrar su preocupación por los ajustes hechos en México en materia energética fue una misiva que "salió de último momento, como para que no digan".

Añadió que se cumple con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al igual que lo tienen que hacer los otros socios comerciales y especificó que en materia energética la Secretaría de Energía es quien dicta la política energética.

Clouthier comentó que "al día de hoy no hemos recibido ningún cuestionamiento de (incumplimiento) del T-MEC o la carta es el primer documento que recibimos en esos términos y parte de lo que haríamos es sentarnos a dialogar con la Secretaría de Energía para poder responder y cumplir lo estipulado en T-MEC en materia de Energía".

Por lo que rechazó que haya enfrentamiento entre lo que busca cumplir la Secretaría de Economía vía el T-MEC con las políticas energéticas que dicta la dependencia encargada.

Sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar los órganos autónomos, comentó que "el día que el presidente hizo comentarios [sobre ello], inmediatamente hicimos llegar una nota respecto a compromisos que se hicieron en el T-MEC y el presidente aclaró al día siguiente que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) serán respetado porque es parte de lo que firmamos".

Consideró que las administraciones de cada país tienen que respetar las decisiones que tomen sus socios comerciales. "Estamos contentos y optimistas con la llegada de [Joe] Biden [a la presidencia de Estados Unidos], siendo respetuosos de la decisiones de cada país".

Clouthier Carrillo explicó que México busca cumplir con el T-MEC y agregó: "Claro que estamos preparados para que las cosas se cumplan, más que para entrar en pleitos esa es la manera en que el T-MEC fue firmado ese es el camino que deseamos seguir y no nos gustaría empezar con un pleito, creo que es algo fundamental".

Coquetean a Ford. La Secretaría de Economía explicó que buscan ofrecerle a Ford las condiciones necesarias para que instale la planta que quitará de Brasil y las coloquen en México.

Comentó que buscaron a Ford para ofrecerle la posibilidad de que llegue a México "como coquetearle" para que venga a instalarse en territorio mexicano.

"Ford se quiere cambiar de Brasil, le está haciendo falta un artículo que se ha ido más a computadoras que a carros y eso es parte de las cadenas de valor que se están trabajando", expuso.