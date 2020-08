México no se rindió y reiniciamos clases hoy: SEP

Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP), aseguró esta mañana que a diferencia de otros países México no se rindió, por lo que este lunes de iniciará el ciclo escolar 2020-2021 a distancia por la pandemia.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional que encabeza el titular del Ejecutivo federal, el secretario detalló que este lunes reiniciarán clases 30 millones de estudiantes desde el nivel básico hasta educación media superior.

"México no se rinde, otros países y no quiero mencionar sus nombres, porque en la pandemia debemos ser solidarios, otros países se han rendido y concluyeron apresuradamente su ciclo escolar, otros cancelaron las clases hasta nuevo aviso en automático y aprobaron a todos los alumnos, unos más repetirán el año, otros no volverán hasta el año 2021 y hay quienes otros cancelaron las clases hasta que tengan la vacuna, otros abrieron sin importar las condiciones de salud de su infancia de su magisterio, expresó.

"México no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar 2019-2020 y hoy iniciamos a distancia el ciclo 2020-2021. Quizá otros países no cuenten con el compromiso del magisterio mexicano, quizá otros países no poseen el corazón de padres, madres de familia como los nuestros, quizá los niños mexicanos deseen prender más que nadie en el mundo (...) iniciamos con todo el entusiasmo de aprender ", expresó.