México no usará el nuevo apoyo del Fondo Monetario, afirma Hacienda

México no tomará el apoyo que dará el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de la emisión de los nuevos Derechos Especiales de Giro (DEGs) que incrementarán la capacidad crediticia del organismo por 650 mil millones de dólares, porque no enfrenta problemas de balanza de pagos ni de deuda, dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Tampoco tiene intención de usar la Línea de Crédito Flexible que mantiene abierta con el organismo multilateral porque no hay necesidad, reiteró.?"México no los piensa utilizar (los DEGs), pero hemos querido ser una voz líder que trate de generar una posición de bloque", aseveró el subsecretario de la dependencia, Gabriel Yorio González.

En entrevista en Radio Fórmula, informó que si bien México tendrá una asignación nueva de 11 millones de dólares de esos nuevos DEGs, el interés es abanderar causas justas a favor de los países en desarrollo que ahora con el Covid-19 seguramente serán los que necesitarán estos giros.

En el seno del G20, México y Argentina plantearon que los que no usen esos DEGs, se destinen a una bolsa o pool de recursos de giros para que los que tienen problemas de corto plazo y líneas de crédito con el Fondo, puedan utilizarlos como roll over, explicó. ?Yorio dijo que México está a favor de una nueva distribución de esos giros que se asignan, cuya aprobación está en manos de los países que son mayoritariamente accionista en el FMI, como Estados Unidos.?Sólo están impulsando que ese apoyo sea para los países en desarrollo de ingresos bajos y medios, y en especial para los segundos porque están enfrentando problemas de alta carga de la deuda.

Aunque la propuesta la impulsaron México y Argentina, el funcionario mencionó que se sumaron Brasil, Canadá y España.

¿Qué son los DEGs?

Explicó que los derechos de giro, forman parte de la canasta de monedas el FMI, que se asignan a un país, y van directamente a las reservas internacionales.

Se pueden cambiar a un tipo de moneda líquida como por ejemplo dólares, precisó.

Cada país los puede utilizar para pre pagar algún crédito que tengan con el FMI o con otras agencias multilaterales.

Sirven para fortalecer las reservas o para enfrentar problemas de balanza de pagos, agregó.?"Los DEGs son para enfrentar desequilibrios de balanza de pagos y no se puede usar para otros fines", aclaró. En ese caso, afirmó que México no tiene ese problema porque al contrario su balanza es superavitaria.