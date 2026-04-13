México obligado a pagar 270 millones a inversionistas de Oro Negro

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- El gobierno mexicano deberá indemnizar con 270 millones de dólares a un grupo de inversionistas de Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, tras el fallo de una Corte de Canadá que revirtió la determinación que dio un panel en el 2024.

Corte canadiense revierte fallo arbitral y ordena pago a Oro Negro

En agosto del 2024 el Tribunal Arbitral que se constituyó bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) resolvió no tener jurisdicción para resolver las reclamaciones presentadas por los demandantes y les ordenó pagar en favor de México 400 mil dólares por concepto de gastos de arbitraje.

Sin embargo, Oro Negro apeló el fallo y fue la Corte canadiense la que revirtió la decisión anterior y pide a México pagar los 270 millones de dólares a los socios de la perforadora Oro Negro, decisión que ya no se puede apelar.

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El fallo del órgano de apelación admitió la demanda que no quiso analizar el panel arbitral, bajo el argumento que uno de los panelistas, el coárbitro chileno Andrés Jana, no reveló su potencial conflicto de interés en el caso, de acuerdo con la página Global Arbitration Review.

Reclamos de inversionistas y contexto del conflicto

Los demandantes presentaron su queja porque aseguraron que, en 2015, Pemex indujo a Perforadora Oro Negro a aceptar una reducción de tarifas de arrendamiento de cinco plataformas petroleras. Así que además de que no se respetaron los contratos se suspendieron temporalmente otros.

Argumentaron que en 2017 de manera ilegal la petrolera mexicana dio por terminados los contratos, a pesar de que seguían vigentes.

Los inversionistas de Oro Negro dijeron que las modificaciones de los contratos se dieron porque se rehusó a sobornar a funcionarios de Pemex, además de que se empezó a otorgar un trato preferencial a firmas competidoras.

El caso Oro Negro también se conoce como Alicia Grace, por ser de los 27 inversionistas afectados junto con Ampex Retirement Master Trust, Apple Oaks Partners, Brentwood Associates, Grupo Cambria y Axis Oil Services, entre otros.

México suma segunda indemnización

Este es el segundo caso en la última semana en que se da un fallo contra México, el miércoles pasado la Corte de Apelación de Estados Unidos para el distrito del Circuito de Columbia, dio a conocer el fallo contra México y favorable para Lion Mexico Consolidated.

En dicho caso se condenó al gobierno mexicano a pagar 47 millones de dólares a Lion por incumplir con la protección de inversiones.