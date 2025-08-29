logo pulso
México pide justicia para liberar a Pedro Castillo en Perú

Pedro Castillo: un caso que preocupa por persecución política en América Latina dice Sheinbaum

Por El Universal

Agosto 29, 2025 08:05 p.m.
A
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, expresidente de Perú, quien afirmó "está injustamente encarcelado", por lo que en nombre de México se solidarizó con él y su familia, y urgió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que la situación de Pedro Castillo no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en la región latinoamericana.

La Mandataria federal aseguró que la libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de los pueblos de América Latina y el Caribe.

"Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región.

"La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos", escribió en redes sociales.

