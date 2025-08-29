Fallece una mujer en choque de motocicleta

MEXQUITIC.- Una mujer que junto con sus hijos viajaba a bordo de una motocicleta en la comunidad de Los Vázquez, perdió al vida al chocar contra un camión materialista mientras que los menores resultaron lesionados y tuvieron que ser llevados a un hospital.

El terrible accidente se registró cerca de las siete de la noche del miércoles cuando la ahora occisa se desplazaba en una motoneta Itálika sobre la avenida Hidalgo de la comunidad de Los Vázquez, en Mexquitic; la acompañaban sus hijos, un menor de unos trece años y una niña de apenas unos dos años de edad.

No obstante, en determinado momento la mujer chocó contra la parte posterior de un camión tipo volteo que por ahí circulaba también, siendo proyectada junto con sus menores hijos a la zona de rodamiento.

Testigos del percance se aproximaron a auxiliar a la mujer y sus vástagos, llamaron a los cuerpos de auxilio y en poco tiempo llegaron los paramédicos de Mexquitic de Carmona pero prestar la ayuda requerida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los dos hermanos presentaban lesiones considerables y recibieron ayuda para luego ser llevados a un hospital para que los atendieran médicamente.

Por desgracia, cuando fue atendida la mujer ya no presentaba signos vitales a causa de los fuertes golpes que presentaba en todo el cuerpo.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic llegaron al lugar del percance como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para que el personal de Servicios Periciales realizara el levantamiento del cuerpo de la infortunada, que fue enviado al Servicio Médico Legista para entregarlo a sus familiares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio por culpa, en donde también se vio involucrado el chofer del camión materialista.