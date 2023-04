México pide transparencia para reformar Consejo de Seguridad de ONU

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, pidió a este organismo mayor democracia, transparencia y rendición de cuentas para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU tras la ampliación de más miembros permanentes.

Durante la Asamblea general, De la Fuente manifestó que México se adhiere a la intervención de unidos por el consenso; sin embargo, señaló que no se está proponiendo la creación de una nueva categoría de miembros y reiteró que no se trata de emplear una nueva tercera categoría, ya que podría "distorsionar la discusión".

"Abogamos por la adición de nuevos miembros del Consejo de Seguridad en la categoría ya existente de miembros selectos, con la posibilidad de que algunos de los puestos de elección puedan durar cuatro años en lugar de dos y puedan tener la opción de ser reelectos de manera inmediata para un nuevo periodo de otros cuatro años, esto es algo que ya habíamos manifestado, pero conviene reiterar para no dejar dudas al respecto", dijo.

Pide aumentar presencia de las regiones históricamente subrepresentadas

El embajador señala el punto de estar de acuerdo con la presencia de los cinco miembros permanentes ya existentes y miembros selectos en dos modalidades por periodo de dos años tal y como existen ahora y por periodos de 4 años con posibilidad de ser reelectos, pero ambos en la categoría de miembros electos no permanentes.

El embajador explicó que el hecho es que cada miembro del Consejo se represente, asimismo, aunque como es el caso de "mi región, los miembros electos América Latina y el Caribe solemos tener un dialogo regular y sistemático entre todos los miembros sobre las actividades del Consejo".

Por lo que, pidió aumentar la presencia de las regiones históricamente subrepresentadas y de las no representadas, incluyendo a los pequeños estados insulares, y a otros estados pequeños y medianos en cualquier propuesta que contemple un aumento del tamaño del Consejo.