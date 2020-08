México pierde 63 mil mdp al año por embarazos adolescentes: UNFPA

El embarazo en adolescentes no sólo provoca que las mujeres no tengan acceso a un trabajo digno, educación de calidad y seguridad social, sino que también representa una pérdida anual de casi 63 mil millones de pesos para el Estado mexicano y su población.

El informe Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en Adolescentes en México, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reveló que el impacto económico de la maternidad infantil en la sociedad y el país asciende a 62 mil 975 millones de pesos.

Esta pérdida económica se da por varios factores: el desempleo de las mujeres que fueron madres en su adolescencia, la brecha salarial entre quienes fueron mamás en edad adulta y temprana, la deserción escolar, los gastos del gobierno y las familias en la atención de un embarazo infantil, y los impuestos que no se recaudan.

"El embarazo en adolescentes constituye un problema social y económico importante para México. Involucra costos de oportunidad para el desarrollo social y el crecimiento económico del país", señaló el UNFPA en su estudio.

Según la organización internacional, en 2018 se atendieron en el sector salud 301 mil 634 nacimientos de mujeres con 10 a 19 años. Esta situación impacta en todos los derechos de las mujeres y, ya en un plano más extenso, también afecta a todo México.

El UNFPA estimó que la pérdida de ingresos para las mujeres que tuvieron un embarazo en su infancia y ahora están desempleadas, es de 3 mil millones de pesos.

De igual forma se pierden 31 mil millones de pesos por las mujeres que desertan de la escuela al haber tenido un embarazo antes de los 18 años. La UNFPA hizo este cálculo proyectando los ingresos laborales que este sector de la población recibiría si hubiera seguido con su educación.

Por parte del gobierno, cada año los servicios de salud tienen que destinar 6 mil millones de pesos para atender embarazos y partos de adolescentes. Este proceso para dar a luz a un bebé habría costado al país 19 mil 509 pesos cada uno.

Otro gasto importante de recursos la realizan las familias, las cuales destinan casi 2 mil millones de pesos en la protección de la salud de las adolescentes.

Por último, el UNFPA destaca que por la maternidad infantil México deja de recaudar anualmente hasta 11 mil millones de pesos en impuestos, lo cual deriva de los nulos o bajos ingresos que perciben las mujeres que fueron madres en edad temprana.