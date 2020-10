México propone convocar a Asamblea en la ONU para estrategia Covid

México propuso convocar a una asamblea general extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para analizar una estrategia mundial para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19.

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que la crisis que viene con la pandemia aumentará la desigualdad en América Latina y el Caribe, lo que implica un mayor esfuerzo de los países con más recursos, razón por la que propuso a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, convocar a la asamblea general del organismo internacional.

"Si estamos ante una crisis que aumentará la desigualdad en América Latina y el Caribe y que implica mayor esfuerzo de los países con más recursos, propongo que se realice una Asamblea General extraordinaria de la ONU sobre el tema de la recuperación mundial frente al Covid-19", señaló.

Durante la inauguración del 38 Período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cancilleres de diversos países de la región propusieron mecanismos para apoyar a los países a condonación de deudas y nuevos esquemas para obtener créditos sin intereses, entre otras.

Ante ello, Ebrard afirmó: "Pudiéramos proponer en una Asamblea de las naciones unidades abordar solo el problema de la recuperación frente a la pandemia, en estos puntos comunes van a ser compatibles".

Consideró que no solamente los países Latinoamericanos trabajen en una propuesta común, sino que además de trabajar juntos se debe de atender ante la ONU el problema.

Porque estamos en momentos en que se realiza un esfuerzo sin precedentes para remontar los efectos por el rebrote, es necesario hablar como único punto en la recuperación de la pandemia.

