México reafirma su rol como principal socio comercial de EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- En el primer mes del presente año, México se mantuvo como el principal socio comercial de Estados Unidos, lo que tiene que ver con que los principales proveedores de ese país del Norte son empresas establecidas en territorio mexicano.

México mantiene liderazgo en comercio con Estados Unidos

El Census Bureau dio a conocer que las exportaciones estadounidenses a México tuvieron un incremento de 12% con respecto a diciembre del 2025.

En torno a la principal preocupación de la Casa Blanca, el déficit comercial estadounidense, éste se redujo con nuestro país a consecuencia del aumento de las exportaciones.

México comerció con Estados Unidos el 16.6% del total de las exportaciones e importaciones que realizaron los estadounidenses durante el primer mes de este año.

En ese mes, México exportó 42 mil 517 millones de dólares, mientras que la Unión Americana comerció con el mercado mexicano 31 mil 587 millones de dólares.

Ello dejó un déficit de 10 mil 930 millones de pesos para la Unión Americana, que es menor a los 14 mil 199 millones de dólares que se registraron en diciembre de 2025.

Comercio exterior de Estados Unidos con otros socios

Mientras que Canadá es el segundo socio comercial con Estados Unidos al intercambiar el 11.8% del total del comercio estadounidense; le sigue China con 6.6%, Taiwán 6%, Vietnam 4.7%, Reino Unido 4%, Corea del Sur 3.9%, Japón 3.8% y Alemania 3.7%.

México mantiene su posición como el principal destino de las exportaciones de bienes de Estados Unidos, reflejando la solidez y profundidad de la integración productiva de América del Norte".

Agregó que "las cadenas de suministro y los empleos de América del Norte están más interconectados que nunca, con México como principal proveedor y mercado de bienes para Estados Unidos".

Explicó que "México continúa siendo el principal mercado de exportación de bienes para Estados Unidos y, desde 2023, su mayor fuente de importaciones. Entre los sectores clave que impulsan la integración de América del Norte destacan la maquinaria y equipo, los vehículos y autopartes, los productos electrónicos, los dispositivos médicos, el acero, la energía y los granos".

El CCE aseguró que las cadenas de valor entre los dos países son muy importantes sobre todo para vehículos y autopartes entre México y Estados Unidos.

Muestra de ello es que, de enero a diciembre de 2025, México ha consolidado su posición como el principal proveedor de vehículos y autopartes para Estados Unidos y como un importante mercado de exportación de los insumos para su fabricación de ese país.