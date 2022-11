México rechaza ante la ONU uso de energía nuclear con fines bélicos

A-AA+

México expresó hoy su rechazo al uso de la energía nuclear con fines bélicos, tras el lanzamiento de un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM) por parte de Corea del Norte.

En una sesión convocada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), el embajador mexicano, Juan Ramón de la Fuente, expresó su preocupación no sólo por el lanzamiento de este misil, que cayó en zona económica exclusiva de Japón, sino de otros previos, incluyendo uno que cayó en la zona económica exclusiva de Corea del Sur.

De la Fuente lamentó que, frente a estas acciones, el Consejo "no ha sido capaz de emitir señal alguna. No ha habido diferencias si después de ser informados hay un debate abierto o consultas cerradas".

El embajador subrayó que "el silencio guardado ha mandado señal equivocada. Los lanzamientos continúan en franco desafío al Consejo, a sus resoluciones previas, a todo el sistema multilateral y al régimen global de no proliferación".

México, dijo, hace eco de la condena que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, emitió tras el más reciente lanzamiento norcoreano. También se suma a los llamados para que Norcorea "deje de realizar acciones provocadoras, y se convoque a la reanudación del diálogo político".

De la Fuente fue claro en que "México se opone al uso de energía nuclear con fines bélicos y llama a la desnuclearización de la península de Corea". En ese sentido, reiteró el respaldo "a las resoluciones del Consejo para evitar la proliferación de la tecnología nuclear y de misiles y llama a los Estados a observarlas escrupulosamente".

Sin embargo, reiteró que "es necesario que el Consejo, de manera unida, se manifieste claramente. Estos lanzamientos son inaceptables y deben parar ya".

México, concluyó, seguirá apoyando en el Consejo y otros foros multilaterales "los esfuerzos de la comunidad internacional para detener el desarrollo de tecnologías y capacidades con fines bélicos, así como para promover ambiente de respeto, cooperación y medidas para una solución diplomática que conduzca a una desnuclearización completa de la península coreana".