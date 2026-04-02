México rechaza informe de la ONU sobre desaparición forzada

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- El

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(SRE), rechazó el reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en donde se acusó que este delito en el país se ha perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad.En un, la Cancillería advirtió que este informe es tendencioso y no consideró las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal."Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni loslogradosy en particular desde 2025", señaló.De acuerdo con la SRE, el procedimiento de lafue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, lo que "no corresponde a la realidad del México actual".El Gobierno mexicano indicó que si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo de 2009 a 2017, durante los gobiernos deHinojosa y, "la decisión del Comité es parcial y sesgada"."Elno tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido unae institucional, en coordinación con, para atender este flagelo", enfatizaron.Agregaron que dicho informe "omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado, y lamentamos que haya rechazado estudiar laproporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución".Indicaron que el propio Comité reconoce en losde su decisión "que no existen indicios fundados de unapara cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión".Dichos señalamientos, apuntaron las, reflejan ladel país, diferente a la de periodos anteriores.Señalaron ademásjurídico en la argumentación del Comité, así como "la ligereza de sus premisas", incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada porde algunos de sus integrantes: "existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano".----México destaca reformas ante informe del Comité de la ONULa Segob y la SRE destacaron "uny con participación de las familias", por lo que ense aprobarona la ley; herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente:Lade Búsqueda de Personas DesaparecidasLa obligación de abrirante el primer reporteLade Carpetas de InvestigaciónLade IdentidadLa obligación deestatalesEl fortalecimiento delde Datos ForensesEl robustecimiento de lacon especialistas y equipoLa obligación decon datos mínimos de identificaciónLaentre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGRLa incorporación de lasalde Búsqueda.Aseguraron que nuestro país mantiene una política decon los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias."México está abierto a lainternacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su", insistió elTambién se reiteró elcon la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía depara las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional.