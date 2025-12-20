México, responsable de feminicidio: CIDH

San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró a México como responsable por la desaparición, tortura y feminicidio en 2001 de Lilia Alejandra García Andrade, quien era una joven madre de 17 años trabajadora de una maquila en Ciudad Juárez.

La Corte determinó en la sentencia notificada este viernes a las partes que "el Estado incumplió con el deber de debida diligencia que surge frente a la desaparición de mujeres y, por ende, era responsable por la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de Lilia Alejandra García Andrade".

Lilia Alejandra García Andrade tenía 17 años, era madre de dos niños y trabajaba en una planta maquiladora. El 14 de febrero de 2001 salió a trabajar, pero no regresó a su casa. Su madre, Norma Andrade, se presentó a reportar su desaparición ante la policía, pero su denuncia no fue tramitada con diligencia.

El 21 de febrero, el cuerpo de Lilia Alejandra fue encontrado en un terreno baldío y la causa de muerte fue por estrangulamiento manual con características de homicidio posterior a un ataque sexual.

En la sentencia, la CIDH ordenó al Estado mexicano continuar con las investigaciones de los hechos, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas; realizar diagnósticos normativos e institucionales en favor de una política integral en contra de la violencia de género y las desapariciones.