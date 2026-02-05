México revela su equipo completo para el Mundial de Beisbol 2026
Benjamín Gil liderará a 30 peloteros en busca de trascender en el torneo internacional.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- México ya tiene equipo. Este jueves se reveló el roster final de la Selección Mexicana para disputar el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2026.
Con un total de 30 peloteros comandados por Benjamín Gil, el equipo mexicano buscará trascender en el Mundial que comenzará el próximo 3 de marzo y superar la gesta conseguida en 2023.
En la pasada edición, la Selección Mexicana sorprendió al mundo y finalizó en tercer lugar, luego de caer en Semifinales de manera dramática ante Japón.
Con nombres en la lomita como Andrés Muñoz, Javier Assad, José Urquidy, Taijuan Walker, entre otros, el equipo tricolor buscará maniatar a sus rivales desde el montículo.
Asimismo, repiten nombres como Joey Meneses, Alek Thomas, Jarren Durán, Rowdy Téllez, Luis Urías o Randy Arozarena, quienes brillaron en el pasado Clásico.
¿Cuál es el roster de México?
México anunció su roster de 30 elementos con los que buscará trascender en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
RECEPTORES
Alejandro Kirk
Alexis Wilson
J
UGADORES DE CUADRO
Jonathan Aranda
Nick Gonzáles
Joey Meneses
Joey Ortiz
Jared Serna
Rowdy Téllez
Luis Urías
Ramón Urías
JARDINEROS
Randy Arozarena
Jarren Durán
Alek Thomas
Julián Ornelas
Alejandro Osuna
LANZADORES
Alexander Armenta
Javier Assad
Brennan Bernardino
Taj Bradley
Alex Carrillo
Jesús Cruz
Daniel Duarte
Robert García
Luis Gastélum
José Urquidy
Andrés Muñoz
Samuel Natera
Gerardo Reyes
Taijuan Walker
Víctor Vodnik
¿Cuándo jugará México en el Clásico Mundial de Beisbol?
Antes de su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la Selección Mexicana sostendrá dos partidos de preparación. El primero será ante los D-backs (3 de marzo) y el otro juego frente a los bicampeones Dodgers de Los Ángeles (4 de marzo).
Reino Unido vs México/ 6 de marzo
México vs Brasil/ 8 de marzo
Estados Unidos vs México/ 10 de marzo
México vs Italia/ 11 de marzo
Todos los partidos en el Mundial serán en el Daikin Park, en Houston, Texas.
