México tendrá en julio audiencia contra fabricantes de armas en EEUU

El canciller Marcelo Ebrard informó que la audiencia de apelación en el proceso contra la industria de armas en Estados Unidos se llevará a cabo el próximo 24 de julio.

"Menos armas de allá para tener menos muertes y violencia acá, ese es el objetivo. México prevalecerá porque tiene razón", expresó el secretario de Relaciones Exteriores.

El gobierno de México presentó el pasado 14 de marzo un escrito de apelación en contra de la sentencia de la Corte Distrital de Boston, Massachusetts, la cual rechazó la primera acción civil por parte de México en contra de empresas manufactureras de armas en los Estados Unidos.

En la apelación, se insistirá que la ley estadounidense que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas no tiene efectos sobre daños causados en territorio mexicano.

Mediante este recurso, México solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, en particular lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos, cuando hay un uso criminal de las armas y un consiguiente daño en territorio mexicano.