México y EU realizan ejercicios navales

Ciudad de México.- Como parte de la cooperación bilateral, elementos de la Secretaría de Marina, a bordo de la fragata clase Reformador ARM Benito Juárez (POLA 101), realizaron un intercambio de expertos en la materia, con el equipo de visita, abordaje, registro y aseguramiento (VBSS) a bordo del destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) en el Pacífico.

La embajada de Estados Unidos en México compartió información del Comando Norte, que destacó estos ejercicios con tres elementos de ambos países.

Se indicó que como parte de Southern Seas 2026, el USS Gridley también llevó a cabo un ejercicio de cruce con el ARM Benito Juárez de la Semar, durante un encuentro marítimo bilateral entre México y Estados Unidos.

"Southern Seas 2026 busca fortalecer capacidades, mejorar la interoperabilidad y reforzar las alianzas marítimas", dijo el Comando Norte.

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Agregó que este encuentro destaca la asociación de décadas entre Estados Unidos y México, "basada en la confianza, el beneficio mutuo y el respeto a la soberanía. Juntos, seguimos fortaleciendo la preparación operativa y la coordinación para enfrentar desafíos marítimos compartidos".

El ARM Benito Juárez (POLA-101) es la patrulla oceánica de la Armada de México, incorporada en el año 2020. La unidad está diseñada para vigilancia, búsqueda, rescate y para operaciones de alto nivel.