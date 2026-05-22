México y EU, vs.narcoterrorismo

Ciudad de México.- El secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, contó que en su reunión de este jueves con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablaron de temas clave entre ambos países, especialmente de que el Gobierno mexicano incremente sus esfuerzos contra los "narcoterroristas".

"Fue un placer reunirme hoy con Claudia Sheinbaum y con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson", señaló Mullin en un mensaje en la red social X.

"Discutimos prioridades clave de EU, incluyendo: fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas, sostener el progreso en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales, reforzar los compromisos operativos para nuestra seguridad fronteriza compartida y prevenir la migración ilegal", añadió.

Mullin puntualizó que bajo el mando del presidente Donald Trump "hemos logrado una seguridad fronteriza histórica de EU" y que las alianzas sólidas y la coordinación constante son fundamentales para que EU vuelva a ser un país seguro.

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Previamente la presidenta Sheinbaum informó que recibió en el Palacio Nacional a Mullin, con quien acordó mantener la cooperación bilateral "en el marco de respeto" entre ambos países y en medio de las recientes tensiones por las presiones de Washington para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

La reunión ocurre en un momento especialmente sensible de la relación bilateral, marcado por un incremento de las tensiones entre ambos Gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

La visita de Mullin se produce después de la visita realizada en septiembre del año pasado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Al encuentro también asistieron el canciller, Roberto Velasco, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; mientras que a Mullin lo acompañó el embajador Ronald Johnson.