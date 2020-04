"México y EUA se necesitan, no se pueden cerrar las fronteras", dice AMLO

El nivel de integración entre la economía estadounidense y la mexicana hace indispensable que se mantenga abierta la frontera entre ambos países, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que se busca avanzar en el inicio del T-MEC.

"No se paraliza la actividad económica comercial y no va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes, nos necesitamos mutuamente, ya no se podría cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que mantenga abierta la frontera", aseveró

Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario federal se refirió así al aludir a las medidas preventivas para evitar la dispersión del coronavirus en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México.

Y agregó "estamos viendo incluso, como parte del tratado, de buscar la forma de avanzar en el funcionamiento la etapa de inicio del nuevo tratado", dijo refiriéndose al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC.

"Pero esto todavía no se decide porque la epidemia del coronavirus, desgraciadamente, les está afectando mucho y nosotros también tenemos nuestra política sanitaria, pero va a llegar el momento en que vamos a llegar a un acuerdo porque hay cuestiones excepcionales porque el mismo presidente (Donald) Trump lo ha reconocido, hay productores agrícolas en Estados Unidos que requieren de trabajadores mexicanos y así en muchos casos", explicó.

Añadió "ellos para poder iniciar sus actividades económicas tienen que considerar lo que se produce en México y que forma parte de su cadena de fabricación. Hay muchas partes de la industria automotriz y muchas partes que están interrelacionadas, en su momento se va a llegar a un acuerdo cuando ellos la abran (la frontera)".

López Obrador apuntó que el compromiso es con los empresarios mexicanos para que el flujo comercial con Estados Unidos se restablezca dentro de las medidas sanitarias para prevenir contagios del COVID-19.

"Nosotros nos hemos comprometido, sobre todo, con los empresarios nacionales a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando normalidad productiva en la frontera", expuso.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo federal adelantó que próximamente se dará a conocer cómo afectarán las decisiones migratorias del vecino país del norte, así como de las actividades económicas que requieren apoyo de los trabajadores mexicanos para desarrollarse en Estados Unidos.

"La Secretaría de Economía nos va a hablar de eso, ahora no es el momento, pero ellos para poder iniciar sus actividades económicas tienen que considerar lo que se produce en México y que forma parte de su cadena de fabricación", dijo.