Mi escudo protector es la mañanera y mi ángel el pueblo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó esta mañana de viernes que ante las críticas y ataques a su gobierno su "escudo protector" es la conferencia de prensa matutina y su "ángel de la guarda" es el pueblo.

En Palacio Nacional, el titular del ejecutivo federal señaló que si se tiene el respaldo de la población y se le mantiene informada no hay nada que temer, e indicó que está ocupado en enfrentar las crisis económica y sanitaria ocasionadas por el Covid-19.

"Mi escudo protector es esta conferencia y mi ángel de la guarda es el pueblo. Si se tiene el respaldo del pueblo, si se cuenta con el apoyo de la gente y se mantiene la comunicación con el pueblo, no hay nada que temer, esa es la estrategia, tener amor el pueblo, servirlo y estarle informando, con eso.

"Por eso no estoy preocupado, estoy ocupado en enfrentar las crisis de la pandemia y la crisis económica, pero con mi conciencia tranquila y trabajando por el pueblo", dijo.