Mi esposa no aspira a ningún cargo político: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, no aspira a ningún cargo después de que termine su gobierno, y que seguirá trabajando como investigadora y maestra.

En conferencia de prensa matutina y sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que su esposa es una mujer con criterio, independiente y que en su momento externará personalmente que no tiene ninguna aspiración política.

"Beatriz -aprovecho para decirles - que no aspira a ninguna cargo, es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo va externar, así como dijo al principio que no iba a ser Primera Dama, porque las mujeres son Primeras Damas y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora, así también nosotros terminamos, en mi caso en menos de dos años, y me voy a Palenque, y ella va seguir como maestra y como investigadora eso es lo que me ha dicho y en su momento creo que lo va expresar.

"Ya no quiero hablar porque es una mujer con criterio, independiente, y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero, `de zalamero´, dirían en el pueblo", dijo.