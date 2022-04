"Mi hija está muerta... me equivoqué porque creí en la fiscalía", dice el padre de Debanhi

La noche de este jueves personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León lleva a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, donde desapareció la madrugada del pasado 9 de abril la joven Debanhi Susana Escobar.

Una fuente cercana al caso señaló que el operativo está relacionado con la desaparición de la estudiante de 18 años de edad, ya que se están verificando indicios y por protocolo se notificó a su familia de este hallazgo.

El cuerpo fue localizado dentro de una cisterna en desuso, y está pendiente de ser identificado.

Fuentes relacionadas con el caso indicaron que se acordonó la zona.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, joven de 18 años de edad, desapareció desde el sábado 9 de abril luego de haber estado en un lugar para eventos en Monterrey. Debanhi Susana desapareció el pasado sábado 9 de abril y su caso llamó la atención no sólo en Nuevo León, sino en todo México.

Después del hallazgo del cuerpo en el motel Nueva Castilla, Mario Escobar está seguro que el cuerpo que se encontró en la cisterna abandonada a metros del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, es el Debanhi Susana Escobar.

¡Por creer en la fiscalía, pido perdón a mi familia, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente", declaró Mario Escobar tras reconocer la ropa y calzado que vestía su hija el pasado 9 de abril, cuando desapareció.

"El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía.. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué creí en las fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo", continuó durante la conferencia de prensa que dio durante la madrugada.

Después de lo dicho por el padre de Debanhi y la Fiscalía de Nuevo León, en Twitter algunos comentarios recordaban lo que sucedió en el hotel Cecil en los Ángeles.

Hotel Cecil y Elisa Lam

Elisa Lam era una turista canadiense que se encontraba de vacaciones en los Ángeles cuando desapareció durante 19 días.

Cuando Elisa Lam fue encontrada muerta en el depósito de agua de un hotel en Los Ángeles en 2013, las circunstancias de su historia eran tan rocambolescas que acaparó la atención morbosa propia de una película de terror.

Tenía todos los ingredientes: un video viral, ciudadanos anónimos investigando el suceso y replicándolo en la red, un misterio de internet.

Las puertas del ascensor no se cerraron. Parecía estar hablando con alguien que no se veía. Sus movimientos eran extraños. Entraba y salía del ascensor. Luego, se desvaneció.

El cuerpo de Elisa fue hallado en un depósito de agua en el tejado del hotel 19 días después de que se denunciara su desaparición.

Algunas personas mantuvieron que el video era una prueba de actividad sobrenatural y todavía existen teorías conspirativas sobre la desaparición de Elisa.

El caso se tornó mediático hasta el punto en que Netflix sacó un documental llamado "Escena de crimen. Desaparición en el Hotel Cecil".