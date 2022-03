"Mi objetivo es exponer a los abusadores", dice víctima de Roemer

Heidi Putscher Basave tenía 20 años cuando fue víctima de acoso sexual por parte de Andrés Roemer.

Ella se encontraba haciendo su servicio social en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuando él era encargado de la Secretaría Técnica de la dependencia y se aprovechó de su posición de poder para agredirla. La cantante de ópera logró escapar del hostigamiento. No volvió a saber nada de él.

"Después de ser acosada y rechazarlo, su actitud hacia mí dio un giro de 180 grados. Si algo tiene Andrés [Roemer] es poca tolerancia al rechazo.

"Me ignoró al grado de aniquilarme, como si hubiera dejado de existir y después me humilló y me hizo sentir basura", narra Heidi Putscher en su libro.

En febrero de 2021, cuando la bailarina Itzel Schnaas decidió revelar a través de un video que había sido víctima de abuso sexual por parte del escritor, las historias de otras mujeres salieron a la luz. Esto abrió la memoria de Heidi y la motivó a investigar y escribir sobre su agresor para exhibir su "oportunista" carrera y abusos.

"Cuando leí el artículo en El País donde lo señalaban, me reconocí en esas historias. Me convencí de que tenía que hacer algo y escribí una serie de ensayos. Luego, platicando con una amiga que es autora, me di cuenta de lo valiosa que podría ser esta publicación para otras víctimas, no sólo de Andrés, sino de otros agresores que nos vamos encontrando en el camino", expresa en entrevista con EL UNIVERSAL.

Así, Heidi Putscher Basave narra su propia experiencia y retoma los 61 casos conocidos contra el exdiplomático en "El Roedor. Andrés Roemer: retrato de un depredador", donde además describe su perfil político y social.

"Su actuar en la arena pública es igual de indignante que sus acciones. Todo lo que relato está bien fundamentado con una investigación sobre quién es el hombre público que se creía intachable y basó su éxito en el oportunismo al que tuvo acceso en su entorno", asegura Putscher Basave.

La autora describe que la idea del título de este libro empezó con el apodo que una amiga suya le puso a Andrés Roemer por su "parecido físico con un roedor".

"Es un roedor con la cabeza pequeña, desproporcionada en relación con su mórbido y desbordado cuerpo. Tiene un flequillo claro que le cubre sus diminutos y cegatones ojos, y que peina con sus filosas garras. Además, le cuesta mucho trabajo mantener su miembro inquieto bajo control como a muchas otras especies", describe.

Con esta publicación, Putscher Basave tiene como objetivo exponer a él y a todos los acosadores. Asimismo, desea mostrar cómo las conductas de acoso aceptadas por la sociedad afectan a las mujeres.

"Nos encontramos con que ahora tenemos que dejar nuestros estudios, trabajos y hogares por este tipo de comportamientos que fueron normalizados y ahora son aceptados en sociedad. Debemos terminar con eso y decir, basta ya.

"La carrera y la credibilidad de Andrés Roemer como político, conductor y escritor en este momento se encuentra destruida. No queda nada para él al volver a México, más que enfrentar las denuncias, pero debemos terminar con todos los Ándrés que existen allá afuera".

Actualmente, Andrés Roemer acumula decenas de denuncias públicas y penales por violación, acoso y abuso sexual. Además. una ficha roja emitida por la Interpol, así como cinco órdenes de aprehensión.

Se tiene conocimiento de que el creador de La Ciudad de las Ideas se encuentra prófugo en Israel. La Fiscalía General de la República ya solicitó su extradición bajo el principio de reciprocidad internacional, pues México no tiene tratado de extradición con ese país.