"Mi papá lloró de impotencia al dejar campaña de Guerrero", dice Evelyn Salgado

Félix Salgado Macedonio, lloró al enterarse de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) había aprobado su negativa de registro como candidato al gobierno de Guerrero. Al entender que todas las instancias se habían agotado y que la única opción posible era de cambiar de candidato, reveló ayer jueves por la noche la actual gobernadora del estado, Evelyn Salgado, en el programa Largo Aliento, conducido por Sabina Berman.

"Hubo lágrimas de ambos, los dos tuvimos una parte de catarsis de todo lo que sucedió... Él tenía como lágrimas de impotencia, de coraje, de toro. Y yo tenía esas lágrimas de coraje, de impotencia, de tristeza, era el sueño de toda una vida, una lucha en la izquierda", compartió la gobernadora, hija de Salgado Macedonio.

El INE aprobó por mayoría retirar la candidatura por Morena a Félix Salgado Macedonio, por no presentar en tiempo y forma un informe de gastos de precampaña. Paralelamente, se enfrentó a acusaciones de agresión sexual.

"Tu padre fue bajado de la contienda porque tres mujeres lo acusaron de violación. ¿Tú no pensaste que el camino recto para la salud social de Guerrero iba por una confrontación del Toro Salgado con las acusadoras", cuestionó la conductora del programa que se transmite los jueves por Canal 11 y Canal 14.

"En ningún momento nosotros dudamos de la integridad de Félix. Vimos que se trataba de una cuestión política. Revisamos cada uno de los casos, como hija, y con la parte del feminismo que ya traía (como delegada local de Acapulco en la Secretaría de la Mujer en Guerrero). Fue una cuestión laboral, era la parte del esposo que estaba diciendo 'haz esto porque te van a dar una cantidad'. Se firmó un convenio en donde ella había rescindido su relación laboral y ahí está la parte económica. Después el marido estuvo ahí metiendo...", respondió Salgado.

"¿Fueron a ver a López Obrador?", preguntó Berman. "No", respondió la gobernadora.

Al preguntarle cómo salió la idea de que fuera la candidata, Salgado aseguró que surgió en el movimiento. "Le preguntaron por qué no iba la Torita y pues se estaba pensando en personas dentro del movimiento, en líderes, y le dijeron que yo conocía todo lo que se ha realizado, que había estado en la campaña y sabía el pensamiento y la ideología de izquierda", respondió.

"¿Tú eres una garantía de cercanía con Félix?", preguntó Berman. " Sí, cien por ciento, quién más cercano a Félix Salgado que Evelyn Salgado", indicó.

La gobernadora reconoció que hubo "compañeros" que tenían tan presente el nombre de Félix Salgado y por eso votaron por ella, pero aseguró que también hubo quién sí quiso conocerla. "No creas que fue tan fácil el camino de decir, 'bueno, ya va la hija, es lo mismo'. Fue difícil, hubo cuestionamientos a mi capacidad en todos los aspectos, capacidad política, intelectual, decían 'nada más canta, sólo sabe cantar, usa huipiles, usa sombrero y aparte canta'", respondió.

La gobernadora también aseguró que en Guerrero no hay un "cogobierno". "Estoy sola, con consejos de Félix y de líderes. Tenemos las mismas metas como acabar con la corrupción y con la pobreza", dijo.

Asimismo, aseguró que su gobierno no negocia ni pacta con el narco y que no hay cuotas ni compromisos con su padre.

Y contó que en Guerrero se tomarán cursos de nuevas masculinidades y que los primeros en tomarlos fueron los hombres que participan en su gobierno, para que entendieran que hay una mujer gobernadora.