Mientras AMLO celebra, el país se lamenta: "El Bronco"

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", expresó que mientras "hoy una persona celebra (el presidente Andrés Manuel López Obrador)", por la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, durante la madrugada, "todo el país se lamenta por el porvenir", y agregó que el estado sufrirá numerosas afectaciones.

En respuesta, diputadas federales de Morena rechazaron los señalamientos de "El Bronco" y le recordaron el abandono en el que dejó a la entidad, así como la disposición que hizo de recursos públicos para la gestión de firmas en su intento fallido de ser Presidente de la República, como candidato independiente.

A través de redes sociales, Rodríguez Calderón expresó: "El pueblo de #NuevoLeón lamenta el desamparo económico en que el @GobiernoMX deja a los mexicanos, al aprobarse esta madrugada, mientras todos descansaban, el #PPEF2021 impulsado por el presidente, mismo que incluye severos recortes presupuestarios para nuestro estado".

Dijo que debido a esta acción, México y Nuevo León retrocederán, "pues nos traerá problemas de inversión que generarán menos empleos y por ende menos atención a la población. Hoy una persona celebra (AMLO), pero todo el país se lamenta por el porvenir".

A través de un video donde se alternaron para dar su mensaje, las diputadas federales de Morena, Tatiana Clouthier, Guillermina Alvarado y Paola González, señalaron que no es casual que cuando inicia el proceso electoral de 2021, surge la presión de ese "grupúsculo de gobernadores separatistas" de la Alianza Federalista de la que "El Bronco" forma parte, para tratar de presionar al gobierno federal.

Añadieron que lo que le preocupa a Rodríguez Calderón es que no podrá manejar recursos a su antojo, porque la Federación los entrega directamente a los beneficiarios; por lo que le exigieron "ya basta de calumnias y mentiras", deje de hacer faramallas y de buscar culpables ante su incapacidad para administrar al estado.

Afirmaron que en los últimos cinco años, "El Bronco" ha usado más de mil 500 millones de pesos en moches, además de expresar que "el Fonden es para reparar desastres naturales y no desastres financieros", como pretende el gobernador.

Señalaron que el gobierno federal destina recursos para más de 700 mil beneficiarios de apoyos sociales de manera directa. "No podemos olvidar que a mitad del camino abandonó el barco, para irse a buscar la presidencia de la República utilizando los recursos de Nuevo León, de los impuestos que hoy reclama y que no se sabe dónde quedaron", señalaron.